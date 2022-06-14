ЄС відключив "Сбербанк", "Россельхозбанк" і "Московский кредитный банк" від SWIFT

Керівництво підсанкційних банків стверджує, що відключення від міжнародної системи платежів не позначиться на клієнтах.

З вівторка, 14 червня, російські "Сбербанк", "Россельхозбанк" і "Московский кредитный банк" відключають від міжнародної системи SWIFT у межах шостого пакету санкцій, який було введено проти РФ через вторгнення в Україну. Про це повідомляє служба ВВС.

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Російські "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк" від 14 червня відключені Європейським Союзом від міжнародної системи банківських платежів SWIFT.

Шостий пакет санкцій, в якому прописано цю процедуру, було погоджено послами країн Євросоюзу наприкінці травня, а офіційний реліз із новими обмеженнями оприлюднили 3 червня. Водночас керівництво підсанкційних банків стверджує, що відключення від системи SWIFT не позначиться на їхній роботі.

Пресслужба "Сбербанка" затверджує. що банківська установа працює у штатному режимі.

"Основні обмеження вже діють. Відключення від SWIFT не змінює поточну ситуацію в міжнародних розрахунках. Внутрішньоросійські операції не залежать від SWIFT і будуть проводитися банком у стандартному режимі", — йдеться в повідомленні банку.

У "Россельхозбанке" заявляють, що установа використовує альтернативи системі SWIFT, які давно застосовуються у російській банківській сфері. Керівництво не відкидає, що через відключення можливі затримки у проведенні міжнародних платежів.

"Операції для фізичних і юридичних осіб — як завжди. Можливо, перекази за кордон проходитимуть трохи довше, ніж звичайно. Вклади, зокрема валютні, та кредити — у колишньому режимі. Карти всіх платіжних систем — як і вчора. Зокрема оплата за кордоном у країнах, де діють карти "Мир" та "UnionPay", — підкреслили в пресслужбі "Россельхозбанка".

"Московский кредитный банк", зі свого боку, стверджує, що відключення установи від системи SWIFT ніяк не вплине на проведення міжнародних платежів, а всі звичні транзакції працюватимуть як завжди.

"SWIFT — це система передавання фінансових повідомлень, яка має кілька альтернативних варіантів. Єдина незручність: терміни проведення закордонних платежів можуть бути збільшені", — сказано в повідомленні підсанкційного банку.

Нагадаємо, 3 червня у Журналі ЄС було оприлюднено офіційний реліз про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Обмеження торкнулися банківської сфери країни-агресора, постачання нафти, а також торгівлі хімікатами.

Також повідомлялося, що з 14 червня ЄС відключить російські "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк" від системи платежів SWIFT у межах шостого пакету санкцій.