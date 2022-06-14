UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война

ЕС отключил "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" от SWIFT

278
Сбербанк санкции платежи SWIFT Сбер транзакции ограничения ЕС
ЕС отключил российские банки от системы платежей SWIFT

Руководство подсанкционных банков утверждает, что отключение от международной системы платежей никак не отразится на клиентах.

Со вторника, 14 июня, российские "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" отключают от международной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций, который был введен против РФ из-за вторжения в Украину. Об этом информирует служба ВВС.

Российские "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а также белорусский "Белинвестбанк" c 14 июня отключены Европейским Союзом от международной системы банковских платежей SWIFT.

Шестой пакет санкций, в котором прописана данная процедура, был согласован послами стран Евросоюза в конце мая, а официальный релиз с новыми ограничениями обнародовали 3 июня. Вместе с этим, руководство подсанкционных банков утверждает, что отключение от системы SWIFT не отразится на их работе.

Пресс-служба "Сбербанка" утверждает. что банковское учреждение работает в штатном режиме.

"Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT — и будут проводиться банком в стандартном режиме", — говорится в сообщении банка.

В "Россельхозбанке" заявляют, что учреждение использует альтернативы системе SWIFT, которые давно применяются в российской банковской сфере. Руководство не исключает, что из-за отключения возможны задержки в проведении международных платежей.

"Операции для физических и юридических лиц — как всегда. Возможно, переводы за рубеж будут проходить чуть дольше обычного. Вклады, в том числе валютные, и кредиты — в прежнем режиме. Карты всех платежных систем — как и вчера. В том числе оплата за границей в странах, где действуют карты "Мир" и UnionPay", — подчеркнули в пресс-службе "Россельхозбанка".

"Московский кредитный банк", в свою очередь, утверждает, что отключение учреждения от системы SWIFT никак не повлияет на проведение международных платежей, а все привычные транзакции будут работать как обычно.

"SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", — сказано в сообщении подсанкционного банка.

Напомним, 3 июня в Журнале ЕС был обнародован официальный релиз о введении шестого пакета санкций против России из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Ограничения затронули банковскую сферу страны-агрессора, поставки нефти, а также торговлю химикатами.

Также сообщалось, что с 14 июня ЕС отключит российские "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а также белорусский "Белинвестбанк" от системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций.