ЕС отключил "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" от SWIFT

Руководство подсанкционных банков утверждает, что отключение от международной системы платежей никак не отразится на клиентах.

Со вторника, 14 июня, российские "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" отключают от международной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций, который был введен против РФ из-за вторжения в Украину. Об этом информирует служба ВВС.

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Российские "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а также белорусский "Белинвестбанк" c 14 июня отключены Европейским Союзом от международной системы банковских платежей SWIFT.

Шестой пакет санкций, в котором прописана данная процедура, был согласован послами стран Евросоюза в конце мая, а официальный релиз с новыми ограничениями обнародовали 3 июня. Вместе с этим, руководство подсанкционных банков утверждает, что отключение от системы SWIFT не отразится на их работе.

Пресс-служба "Сбербанка" утверждает. что банковское учреждение работает в штатном режиме.

"Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT — и будут проводиться банком в стандартном режиме", — говорится в сообщении банка.

В "Россельхозбанке" заявляют, что учреждение использует альтернативы системе SWIFT, которые давно применяются в российской банковской сфере. Руководство не исключает, что из-за отключения возможны задержки в проведении международных платежей.

"Операции для физических и юридических лиц — как всегда. Возможно, переводы за рубеж будут проходить чуть дольше обычного. Вклады, в том числе валютные, и кредиты — в прежнем режиме. Карты всех платежных систем — как и вчера. В том числе оплата за границей в странах, где действуют карты "Мир" и UnionPay", — подчеркнули в пресс-службе "Россельхозбанка".

"Московский кредитный банк", в свою очередь, утверждает, что отключение учреждения от системы SWIFT никак не повлияет на проведение международных платежей, а все привычные транзакции будут работать как обычно.

"SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", — сказано в сообщении подсанкционного банка.

Напомним, 3 июня в Журнале ЕС был обнародован официальный релиз о введении шестого пакета санкций против России из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Ограничения затронули банковскую сферу страны-агрессора, поставки нефти, а также торговлю химикатами.

Также сообщалось, что с 14 июня ЕС отключит российские "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк", а также белорусский "Белинвестбанк" от системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций.