В России заявили о тестирование аналога SWIFT — работает на "особом" блокчейне

По словам разработчиков, российский аналог международной системы платежей показал хорошие результаты и в скором времени будет внедрен в повседневную работу банков.

В РФ заявили о том, что создали аналог SWIFT, пилотная версия которого уже готова к тестированию в банках страны. Об этом рассказал технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев.

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"Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках", — заявил представителям росСМИ Киреев.

По его словам, во время испытаний программа показала хорошие результаты. Технический директор утверждает, что она способна передавать более 25 тысяч сообщений в секунду.

"Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности", — подчеркнул Киреев.

Российский "SWIFT" не использует так называемый классический блокчейн. Он работает на базе трехуровневой архитектуры, где распределенный реестр подписывается и "определенным образом распространяется", сообщает ТАСС. "Система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей", уточняет СМИ.

Что такое SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуется около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах.

Оригинальный замысел создания SWIFT заключался в том, чтобы создать для банков способ быстрее и безопаснее общаться между собой по обработке международных платежей. Фактически SWIFT — это мессенджер между банками.

Система предоставляет возможность совершить денежный перевод за границу со своего счета на счет физического или юридического лица. С помощью SWIFT чаще всего оплачивают заграничные покупки, бронируют гостиничные номера, оплачивают обучения, отдых или лечение, а также совершают денежные переводы родственникам.

Напомним, с 26 февраля в международной платежной системе SWIFT объявили о готовящемся отключении от системы определенных российских банков.

А уже 1 марта ЕС согласовал отключение семи банков РФ от SWIFT. Но тогда под санкции не попали Сбербанк и Газпромбанк.

Месяц назад, 14июня, ЕС все же отключил "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" от SWIFT.

К слову, у России есть свой аналог SWIFT, но ей пользуется менее 400 финучреждений и лишь несколько зарубежных компаний.