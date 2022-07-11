У Росії заявили про тестування аналога SWIFT — працює на "особливому" блокчейні

За словами розробників, російський аналог міжнародної системи платежів показав хороші результати і незабаром буде впроваджений у повсякденну роботу банків.

В РФ заявили про те, що створили аналог SWIFT, пілотна версія якого вже готова до тестування у банках країни. Про це розповів технічний директор Центру компетенцій НТІ СПбДУ Олександр Кірєєв.

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"Пілотна версія децентралізованої системи обміну міжбанківськими фінансовими повідомленнями готова до тестування і може бути використана в банках", — заявив представникам росЗМІ Кірєєв.

За його словами, під час випробувань програма показала хороші результати. Технічний директор стверджує, що вона здатна передавати понад 25 тисяч повідомлень за секунду.

"Створити обмеження або відключити будь-яку країну чи банк від системи неможливо, тому що в кожного користувача є однакові права та можливості", — наголосив Кірєєв.

Російський "SWIFT" не використовує так званий класичний блокчейн. Він працює на базі трирівневої архітектури, де розподілений реєстр підписується та "певним чином поширюється", повідомляє ТАРС. "Система здатна розширюватись, підключати велику кількість нових користувачів", уточнює ЗМІ.

Що таке SWIFT

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користується майже 11 тис. банків і фінансових установ у більш ніж 200 країнах.

Оригінальний задум створення SWIFT полягав у тому, щоб створити для банків спосіб швидше та безпечніше спілкуватися між собою щодо обробки міжнародних платежів. Фактично SWIFT — це месенджер між банками.

Система надає можливість здійснити грошовий переказ за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної чи юридичної особи. За допомогою SWIFT найчастіше сплачують закордонні покупки, бронюють готельні номери, сплачують навчання, відпочинок чи лікування, а також здійснюють грошові перекази родичам.

Нагадаємо, з 26 лютого в міжнародній платіжній системі SWIFT оголосили про підготовку відключення від системи певних російських банків.

А вже 1 березня ЄС погодив відключення семи банків РФ від SWIFT. Але тоді під санкції не потрапили Сбербанк і Газпромбанк.

Місяць тому, 14 червня, ЄС все ж таки відключив "Сбербанк", "Россельхозбанк" і "Московский кредитный банк" від SWIFT.

До речі, Росія має свій аналог SWIFT, але їй користується менше 400 фінустанов і лише кілька зарубіжних компаній.