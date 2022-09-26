Без нафтопродуктів і заводів: як економіка Росії виживає в ізоляції

Країна-агресор уже змушена зупиняти роботу найбільших заводів, що спеціалізуються з виробництва метанолу.

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Західні економічні санкції проти Росії починають діяти: країна вже практично втратила можливість продавати нафто- та газохімічну продукцію. А після закриття європейських ринків в РФ різко впало внутрішнє споживання, тому виробники метанолу змушені до мінімуму скорочувати виробництво та за безцінь продавати продукцію у Китай. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Так, країна-агресор уже змушена зупиняти роботу найбільших заводів, що спеціалізуються з виробництва метанолу. Наприклад:

"Томск Газпром";

"Щекиноазот";

"Метафракса";

"Томета" (потужність по метанолу 900 тис. тонн на рік знаходиться під конкурсним управлінням у межах процедури банкрутства).

Чому метанол важливий для РФ

Метанол — один із перших переділів природного газу, його виробляють дев'ять компаній. Їх сумарні виробничі потужності оцінюються в 4,5 млн тонн на рік, експорт становить приблизно 2 млн тонн. У 2021 році цей сектор активно нарощував прибуток на тлі високих світових цін, і деякі компанії ("Щекиноазот", "Метафракс") розширювали потужності. Світовий ринок, за оцінкою E&Y, становить майже 85 млн тонн, майже половина яких переробляється в Китаї. До 2025 року глобальні обсяги виробництва метанолу можуть зрости до 110–120 млн тонн.

До війни російські компанії роздумували виробляти метанолу ще більше. Наприклад, майже 1 млн тонн на рік планувалося виробляти на Находкінському заводі мінеральних добрив. Ще 1,7 млн тонн на рік планував випускати "Еврохим" на своїх потужностях у Кінгісеппі.

Нагадаємо, влада Польщі, Ірландії, Литви, Естонії та Латвії пропонує Євросоюзу ще більше посилити економічні санкції проти Росії, заборонивши країні-агресору займатися імпортом алмазів. Питання щодо додаткових санкцій проти Росії Євросоюз має розглянути вже цього тижня.

Також Фокус писав, що ЄС запропонували відключити від SWIFT один із найбільших банків РФ, з яким співпрацюють багато європейських компаній. Йдеться про "Газпромбанк", через який країни Євросоюзу оплачують рахунки за поставлений російський газ.