Після нафти та газу: Росія може втратити ще один заробіток на країнах Європи

Питання щодо додаткових санкцій проти Росії Євросоюз має розглянути вже цього тижня.

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Влада Польщі, Ірландії, Литви, Естонії та Латвії пропонує Євросоюзу ще більше посилити економічні санкції проти Росії, заборонивши країні-агресору займатися імпортом алмазів. Про це повідомляє Reuters.

Чинить опір такому обмеженню Бельгія, де функціонує найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Так, в Антверпенському всесвітньому алмазному центрі вважають, що санкції скоротять приблизно 30% бізнесу та будуть вигідні конкурентам. Тому там пропонують, щоб клієнти самостійно вирішували чи купувати їм російське дорогоцінне каміння.

Не підтримує заклик п'яти країн і прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. За його словами, така заборона стане "великою втратою" і завдасть збитків галузі, на яку припадає 5% експорту Бельгії та приблизно 30 000 робочих місць у країні. Проте ймовірність того, що експорт в ЄС дорогоцінного каміння з РФ таки заборонять, досить висока: джерело Reuters, представник ЄС і дипломат, який брав участь у підготовці нових санкцій проти Росії, очікують, що Бельгія зніме своє вето.

Питання щодо додаткових санкцій проти Росії Євросоюз має розглянути вже цього тижня. Посилити політику щодо РФ у Європі наважилися через оголошену Кремлем мобілізацію і проведення псевдореферендумів в Україні.

Нагадаємо, раніше ЄС запропонували відключити від SWIFT один із найбільших банків РФ, з яким співпрацюють багато європейських компаній. Йдеться про "Газпромбанк", через який країни Євросоюзу оплачують рахунки за поставлений російський газ.

Раніше Фокус писав, що Путін хоче збільшити витрати на оборону майже вдвічі. Видання Bloomberg пише, що Володимир Путін сильно посилив ситуацію із виробництвом і дефіцитом бюджету в РФ. Так, оголошена мобілізація викликала великий витік кадрів за кордон.