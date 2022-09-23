Вдарить по економіці: Путін хоче збільшити витрати на оборону майже вдвічі, — Bloomberg

Видання пише, що Володимир Путін сильно погіршив ситуацію з виробництвом та дефіцитом бюджету у РФ. Так, оголошена мобілізація викликала великий витік кадрів за кордон.

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Президент РФ Володимир Путін збирається витратити на свої збройні сили в найближчі два роки значно більшу суму, ніж передбачалося раніше. Так, РФ почала адаптувати свій бюджет до потреб війни з Україною, про що пише Bloomberg.

Видання пише, що зараз витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%, тоді як відповідні категорії національної безпеки та правоохоронних органів зростуть на понад 40%.

Журналісти пишуть, що бюджетні прогнози змінюються, оскільки пріоритети зміщуються на користь збройних сил.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), стаття "національна оборона" у бюджеті Росії становить близько трьох чвертей її загальних військових витрат. Бюджетний план передбачає витрати на заклик майже у 16 млрд рублів у 2023 році та 16,5 млрд рублів щорічно у 2024-2025 роках. Більшість інших відомостей про військові витрати залишаються засекреченими.

Як заявив економіст Олександр Ісаков, за даними інституту, мобілізація в першу чергу вдарить по виробництву. Спад очікується приблизно 3,75%. Річ у тім, що буде суттєво скорочено робочу силу, оскільки мобілізація викликала так званий "витік мізків" у безпечні місця та інші країни. По суті, повторюється те саме, що було в лютому, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Журналісти пишуть, що згідно з останніми прогнозами, дефіцит бюджету РФ збільшиться наступного року до 2% ВВП з 0,9% у 2022 році. Уряд фінансуватиме дефіцит в основному коштом боргу та резервів. План також передбачає запозичення до 1 млрд. доларів на рік в іноземній валюті.

Раніше Фокус повідомляв, що нові загрози Путіна підштовхують Євросоюз до суттєвого посилення санкцій. Журналісти пишуть, що план обмеження цін на нафту може зіткнутися з великою кількістю перешкод. Однак, якщо рішення буде ухвалено, це має сильно вдарити за доходами Москви.

Ще нагадаємо, що європейські виробництва переносять до США через високі ціни на енергоресурси. У Європі може початися ера деіндустріалізації, оскільки операційне середовище в США виглядає набагато сприятливішим, особливо для виробників хімічної, сталеливарної та інших енергоємних галузей.