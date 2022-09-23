Ударит по экономике: Путин хочет увеличить расходы на оборону почти в два раза, — Bloomberg

Издание пишет, что Владимир Путин сильно усугубил ситуацию с производством и дефицитом бюджета в РФ. Так, объявленная мобилизация вызвала большую утечку кадров за границу.

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Президент РФ Владимир Путин собирается потратить на свои вооруженные силы в ближайшие два года куда большую сумму, чем предполагалось ранее. Так, РФ начала адаптировать свой бюджет к потребностям войны с Украиной, о чем пишет Bloomberg.

Издание пишет, что сейчас расходы на оборону должны превысить первоначальные бюджетные предположения следующего года более чем на 43%, в то время как соответствующие категории национальной безопасности и правоохранительных органов вырастут более чем на 40%.

Журналисты пишут, что бюджетные прогнозы меняются, поскольку приоритеты смещаются в пользу вооруженных сил.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), статья "национальная оборона" в бюджете России составляет около трех четвертей ее общих военных расходов. Бюджетный план предусматривает расходы на призыв почти в 16 млрд рублей в 2023 году и 16,5 млрд рублей ежегодно в 2024-2025 годах. Большинство других сведений о военных расходах остаются засекреченными.

Как заявил экономист Александр Исаков, по данным института мобилизация в первую очередь ударит по производству. Спад ожидается примерно на 3,75%. Дело в том, что будет существенно сокращена рабочая сила, так как мобилизация вызвала так называемую "утечку мозгов" в безопасные места и другие страны. По сути, повторяется то же самое, что было в феврале, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Журналисты пишут, что согласно последним прогнозам, дефицит бюджета РФ увеличится в следующем году до 2% ВВП с 0,9% в 2022 году. Правительство будет финансировать дефицит в основном за счет долга и резервов. План также предусматривает заимствование до 1 млрд долларов в год в иностранной валюте.

Ранее Фокус сообщал, что новые угрозы Путина подталкивают Евросоюз к существенному ужесточению санкций. Журналисты пишут, что план по ограничению цен на нефть может столкнуться с большим количеством препятствий. Однако, если решение будет принято, это должно сильно ударить по доходам Москвы.

Еще напомним, что европейские производства переносят в США из-за высоких цен на энергоресурсы. В Европе может начаться эра деиндустриализации, поскольку операционная среда в США выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической, сталелитейной и других энергоемких отраслей.