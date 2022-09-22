Штаты в выигрыше: европейские производства переносят в США из-за высоких цен на энергоресурсы

В Европе может начаться эра деиндустриализации, поскольку операционная среда в США выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической, сталелитейной и других энергоемких отраслей.

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Европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие виды сырья для экономической деятельности, переводят свои предприятия в США, поскольку столкнулись со скачком цен на энергоносители. Производители рассчитывают воспользоваться большей стабильностью американского энергорынка, а также государственными стимулами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Поскольку в Европе имеют место резкие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы с цепочками поставок, ряд экономистов считают, что на континенте может начаться новая эра деиндустриализации. В этих условиях США предложили целый ряд мер по стимулированию производства и "зеленой" энергетики. В итоге, по словам руководителей компаний, ситуация все больше склоняется в пользу США, особенно для компаний, делающих ставку на проекты по производству химикатов, батарей и других энергоемких продуктов.

[ + – ] Завод Tesla в Германии

Эксперты утверждают, что хотя экономика США сталкивается с рекордной инфляцией,она вышла из пандемии коронавируса относительно сильной, в то время как Китай продолжает вводить ограничения, а Европа дестабилизирована войной. Например датская ювелирная компания Pandora и немецкий автопроизводитель Volkswagen объявили о расширении своей деятельности в США. Также компания Tesla приостанавливает свои планы по производству аккумуляторных батарей в Германии, поскольку рассматривает возможность получения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Джо Байденом в августе.

[ + – ] Завод компании Volkswagen

Некоторые экономисты предупреждают, что производители природного газа из Канады, США и Катара в среднесрочной перспективе не смогут полностью заменить Россию в качестве поставщика газа для Европы. Если это так, европейские производители будут чувствовать на себе высокие цены на энергоносители вплоть до 2024 года, что может привести к постоянному ухудшению состояния европейского промышленного сектора.

"Я думаю, что мы переживем две зимы Если Европа не сможет найти более дешевый газ или увеличить объемы возобновляемых источников энергии, компании начнут искать другие места", — сказал генеральный директор австрийской компании RHI Magnesita Стефан Боргас.

[ + – ] Химический завод BASF

Однако многие компании с осторожностью относятся к изменению своих стратегий в пользу США из-за сложности строительства, например, алюминиевых заводов, которые могут стоить миллиарды и занимать годы.

"Пока неясно, будет ли это структурное изменение или временное", — сказала представительница немецкого химического гиганта BASF, одного из крупнейших европейских покупателей природного газа, который сократил производство на бельгийских и немецких заводах.

Напомним, что еще в начале февраля 2022 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится в энергетической безопасности, и в случае сокращения поставок газа из России, его можно будет заменить сжиженным природным газом из США, Катара, Египта, Азербайджана и газом из Норвегии.