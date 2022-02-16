В ЕС нашли выход на случай остановки экспорта российского газа

Укрепление панъевропейского трубопровода и соединительной сети электроснабжения позволит ЕС остаться вне рисков по поводу поставок российского газа.

Европа готова к тому, что Россия может использовать газ, как оружие, и значительно сократит его поставки. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Еuractiv.

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По ее словам, несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа в ЕС, что компенсирует риски на счет российской энергии. На сегодня Европа импортирует 90% газа, и более 40% из них поступает из России.

Хотя не все в ЕС так сильно нуждаются в российском газе, но такие крупные страны, как Германия и Польша, а также ряд небольших государств — Австрия, Литва, Словакия и Венгрия почти полностью зависят от топлива из РФ.

Фон дер Ляен отметила, что ЕС укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения. Он станет основой снабжения зеленого водорода.

"Наши модели газоснабжения показывают, что сейчас мы находимся скорее в безопасной ситуации. Но ключевым уроком является то, что мы должны диверсифицировать источники энергии и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии", – сообщила глава ЕК.

СМИ добавляют, что европейские чиновники ведут беседы о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи. Большие надежды Еврокомиссия возлагает и на Норвегию, которая с октября согласилась на увеличение добычи газа.

Ранее в Белом доме заявили о готовности экспортировать газ в Европу для покрытия дефицита топлива, если санкции против Москвы умножатся, а "Северный поток-2" заблокируют.

При этом эксперты в области энергетики заявляли, что остановка поставок российского газа в Европу маловероятна даже в случае вторжения в Украину, так как это было бы невыгодно обеим сторонам.