США активно работают над поставками сжиженного газа в Европу, — Байден

По словам американского президента, США будет поставлять сжиженный газ в Европу для покрытия дефицита топлива в случае санкций против России и приостановки проекта "Северный поток-2".

Президент США Джо Байден отвечая на вопросы журналистов после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Вашингтон работает над вопросом обеспечения энергетической безопасности Европы. В частности, США будут поставлять сжиженный газ на европейский континент для покрытия дефицита топлива в случае введения санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Прежде всего, мы рассматриваем возможности восполнить потерянный газ из России сжиженным газом (СПГ). Мы пытаемся понять, что можно сделать для этого, а также работаем с нашими друзьями по всему миру. Мы думаем, что сможем восполнить значительную часть потерянного газа", -заявил Байден.

Американский президент отметил, что значительная часть бюджета России зависит от экспортных поставок газа и нефти, поэтому РФ и в дальнейшем заинтересована в их продаже. Таким образом, введение санкций из-за военного вторжения в Украину и закрытие вопроса по "Северному потоку-2" болезненно отразится на экономике России.

"Мы смотрим, что могли бы сделать, чтобы помочь компенсировать потерю газа в Европе, если она произойдет. Это то, над чем мы работаем в последнее время", — добавил Байден.

В свою очередь Шольц отметил, что Германия в сотрудничестве с США готова реагировать на сложности, связанные с последствиями санкций против России. Использование СПГ на время решит проблему дефицита топлива, однако в долгосрочной перспективе, добавил Шольц, Германия планирует "в очень короткий период времени" перейти на углеродно-нейтральную экономику, и на промышленном уровне использовать восполняемые источники энергии.

Ранее сообщалось, что Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель рассказал о перспективах обеспечения энергетической безопасности стран ЕС. По его словам, в текущих планах Евросоюза — решение вопросов поставок СПГ из США и преодоление зависимости от российского газа для стран Балкан, Молдовы и Украины.

В Украине на фоне подорожания нефти марки Brent, повысилась стоимость топлива с 0,2 до 1,6 гривен за литр. Но автомобильный газ фактически не изменился в цене. Его средняя стоимость по Украине приближается к 19 гривнам за литр.