США активно працюють над постачанням скрапленого газу в Європу, — Байден

За словами американського президента, США постачатиме скраплений газ у Європу для покриття дефіциту палива в разі санкцій проти Росії та призупинення проєкту "Північний потік-2".

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, заявив, що Вашингтон працює над питанням гарантування енергетичної безпеки Європи. Зокрема, США поставлятимуть скраплений газ на європейський континент для покриття дефіциту палива в разі запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Передусім, ми розглядаємо можливості заповнити втрачений газ із Росії зрідженим газом (ЗПГ). Ми намагаємося зрозуміти, що можна зробити для цього, а також працюємо з нашими друзями по всьому світу. Ми думаємо, що зможемо заповнити значну частину втраченого газу", — заявив Байден.

Американський президент зазначив, що значна частина бюджету Росії залежить від експортних поставок газу та нафти, тому РФ і надалі зацікавлена у їхньому продажу. Так, запровадження санкцій через військове вторгнення в Україну та закриття питання щодо "Північного потоку-2" болісно позначиться на економіці Росії.

"Ми дивимося, що могли б зробити, щоб допомогти компенсувати втрату газу в Європі, якщо вона станеться. Це те, над чим ми працюємо останнім часом", — додав Байден.

Шольц зазначив, що Німеччина в співпраці зі США готова реагувати на складнощі, пов'язані з наслідками санкцій проти Росії. Використання ЗПГ на якийсь час вирішить проблему дефіциту палива, однак у довгостроковій перспективі, додав Шольц, Німеччина планує "в дуже короткий період часу" перейти на вуглецево-нейтральну економіку, і на промисловому рівні використовувати джерела енергії, що поповнюються.

Як повідомлялося, Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель розповів про перспективи гарантування енергетичної безпеки країн ЄС. За його словами, у поточних планах Євросоюзу — вирішення питань постачання ЗПГ зі США та подолання залежності від російського газу для країн Балкан, Молдови й України.

В Україні на тлі подорожчання нафти марки Brent підвищилася вартість палива з 0,2 до 1,6 гривень за літр. Але автомобільний газ фактично не змінився у ціні. Його середня вартість по Україні наближається до 19 гривень за літр.