В Україні за вихідні АЗС підняли ціни на бензини та дизель: скільки коштує літр палива

Ціна пального в Україні росте на тлі подорожчання нафти марки Brent. Деякі АЗС підняли вартість бензину на 1,6 гривні за літр.

Мережі автозаправок із 4 до 7 лютого підвищили вартість палива з 0,2 до 1,6 гривні за літр. Про це стало відомо з результатів моніторингу цін на ринку консалтингової групи "А-95", які є у розпорядженні Фокуса.

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Бензин на АЗС преміум-сегменту (у мережах ОККО, WOG і Shell) не показав зростання. У мережі Amic бензин А-92 зріс у ціні з 33,57 до 33,89 гривень за літр, бензин А-95 — з 34,57 до 34,89 гривень за літр. Дизель подорожчав на 31 копійку — до 34,46 гривень за літр.

Істотно дизель піднявся у ціні на автозаправках мережі SOCAR — на 1 гривню, до 36,98 гривень за літр. "Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" підвищили ціни на бензин і дизель на 1 гривню за літр.

Заправки мереж KLO, Motto та "Нафтик" збільшили ціни на паливо з 0,2 до 1,6 гривень за літр.

Автомобільний газ за цей період фактично не змінився в ціні. Його середня вартість по Україні наближається до 19 гривень за літр.

Нафта дорожчає

Вартість бареля нафти Brent станом на ранок 7 лютого піднімалася до 93,8 доларів, свідчать дані Investing.

За оцінками експертів групи "А-95", за такої вартості нафти ціни на бензини та дизель можуть найближчим часом зрости здебільшого на 1 гривню за літр.

Фокус раніше писав про різкий скачок цін на бензини та дизель в Україні після чергової публікації граничних розрахунків від Мінекономіки. У другій декаді січня бензин у країні зріс у ціні здебільшого на 1,59 гривні за літр, а дизель — на 1,46 гривні за літр.

Нагадаємо, що Білорусь із 7 лютого ввела заборону на залізничний транзит нафтопродуктів із Литви. Експерти ринку казали, що частка білоруського бензину на українському ринку може зрости до 100%

З 1 лютого перестала працювати мережа заправок "Укравтогаз" через зменшення обсягів продажу метану.