В Украине за выходные АЗС подняли цены на бензин и дизель: сколько стоит литр топлива

Цена топлива в Украине растет на фоне подорожания нефти марки Brent. Некоторые АЗС подняли стоимость бензина на 1,6 гривен за литр.

Сети автозаправок с 4 по 7 февраля повысили стоимость топлива с 0,2 до 1,6 гривен за литр. Об этом стало известно из результатов мониторинга цен на рынке консалтинговой группы "А-95", которые имеются в распоряжении Фокуса.

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Бензин на АЗС премиум-сегмента (в сетях ОККО, WOG и Shell) не показал рост. В сети Amic бензин А-92 вырос в цене с 33,57 до 33,89 гривны за литр, бензин А-95 – с 34,57 до 34,89 гривны за литр. Дизель подорожал на 31 копейку – до 34,46 гривны за литр.

Существенно дизель поднялся в стоимости на автозаправках сети SOCAR – на 1 гривну, до 36,98 гривен за литр. "Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" повысили цены на бензин и дизель на 1 гривну за литр.

Заправки сетей KLO, Motto и "Нефтек" увеличили цены на топливо с 0,2 до 1,6 гривен за литр.

Автомобильный газ за указанный период фактически не изменился в цене. Его средняя стоимость по Украине приближается к 19 гривнам за литр.

Нефть дорожает

Стоимость барреля нефти Brent по состоянию на утро 7 февраля поднималась до 93,8 долларов, свидетельствуют данные Investing.

По оценкам экспертов группы "А-95", при такой стоимости нефти цены на бензины и дизель могут в ближайшее время вырасти в среднем на 1 гривну за литр.

Фокус ранее писал о резком скачке цен на бензины и дизель в Украине после очередной публикации предельных расчетов от Минэкономики. Во второй декаде января бензин в стране вырос в цене в среднем на 1,59 гривен за литр, а дизель — на 1,46 гривен за литр.

Напомним, что Беларусь с 7 февраля ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов из Литвы. Эксперты рынка говорили, что доля белорусского бензина на украинском рынке может вырасти до 100%

С 1 февраля перестала работать сеть заправок "Укравтогаз" из-за уменьшения объемов продажи метана.