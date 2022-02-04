В Украине резко подорожало топливо: сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Автозапраправки смогут продавать бензин А-95 не дороже 35,84 гривен за литр, а дизель – не более 35,30 гривен за литр. Эксперты уверены, что на подорожание топлива влияет цена нефти Brent и запрет Беларуси на транзит нефтепродуктов из Литвы.

Министерство экономики Украины 3 февраля представило новый расчет средней стоимости бензина и дизеля, на основе которых сети АЗС будут устанавливать наценку на топливо.

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Расчетные цены для бензина повысили на 1,59 гривен, до 30,84 гривен за литр, а для дизеля – на 1,46 гривен, до 28,30 гривен за литр.

Предыдущие расчеты министерство публиковало 24 января этого года. C учетом предельных уровней торговой надбавки, которые Кабмин Украины установил 14 мая прошлого года, "обычный" бензин в сетях АЗС не могут продавать дороже 35,84 гривен за литр, а "обычный" дизель – более, чем за 35,30 гривен за литр.

Во второй декаде января бензины в Украине подорожали в среднем на 1,59 гривен за литр, а дизельное топливо — на 1,46 гривен за литр.

Подорожало ли топливо в рознице?

В крупных сетях АЗС 4 февраля поднялись цены на топливо, пишет enkorr со ссылкой на экспертов Консалтинговой группы "А-95".

В сетях WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 подорожали на 1,49–1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л. Дизель в указанных АЗС прибавил в стоимости 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

[ + – ] Бензины А-92 и А-95 сильнее всего подорожали в сетях WOG и ОККО

Заправки сети KLO подняли цены на литр бензина А-92 на1 грн/л — до 33,99 грн/л, А-95 — до 34,59 грн/л, дизтоплива — до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали в среднем на 1,5-1,59 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л.

Эксперты группы отметили, что бензин А-92 в среднем вырос в цене на 60 коп/л – до 32,62 грн/л, бензин А-95 подорожал на 65 коп./л — до 33,54 грн/л, а дизель — на 59 коп/л, до 32,82 грн/л.

[ + – ] Таблица стоимости топлива

Отметим, что на украинский рынок топлива повлияет запрет Беларуси с 7 февраля на железнодорожный транзит нефтепродуктов из Литвы. Доля Беларуси в импорте бензина на рынке Украины может достичь 100%, говорил директор группы "А-95" Сергей Куюн.

По словам экспертов, Украина может возобновить поставки топлива из Польши через концерн Orlen, но как говорит директор сети АЗС "Автопорт" Богдан Слободян, польский ресурс обойдется украинским АЗС дороже примерно на 1 грн/л, а для киевских сетей – на 50 коп./л.

Фокус 25 января писал об очередном повышении цен на топливо в Украине, тогда эксперты объясняли это колебанием курса доллара и военной агрессией РФ. По информации аналитиков, на рыночные цены топлива влияет стоимость нефти марки Brent.