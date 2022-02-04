В Україні різко подорожчало паливо: скільки коштує бензин та дизель на АЗС

Автозаправки зможуть продавати бензин А-95 не дорожче за 35,84 гривень за літр, а дизель – не більше 35,30 гривень за літр. Експерти впевнені, що на подорожчання палива впливає ціна нафти Brent та заборона Білорусі на транзит нафтопродуктів із Литви.

Міністерство економіки України 3 лютого представило новий розрахунок середньої вартості бензину та дизеля, на основі яких мережі АЗС встановлюватимуть націнку на пальне.

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Розрахункові ціни на бензин підвищили на 1,59 грн, до 30,84 грн за літр, а для дизеля – на 1,46 грн, до 28,30 грн за літр.

Попередні розрахунки міністерство публікувало 24 січня цього року. З урахуванням граничних рівнів торгової надбавки, які Кабмін України встановив 14 травня минулого року, "звичайний" бензин у мережах АЗС не можуть продавати дорожче за 35,84 гривень за літр, а "звичайний" дизель – за понад 35,30 гривень за літр.

У другій декаді січня бензини в Україні подорожчав у середньому на 1,59 грн за літр, а дизельне паливо — на 1,46 грн за літр.

Чи подорожчало паливо в роздробі?

У великих мережах АЗС 4 лютого піднялися ціни на пальне, пише enkorr із посиланням на експертів Консалтингової групи "А-95".

У мережах WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1,49–1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л. Дизель до зазначених АЗС додав у вартості 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

[ + – ] Бензини А-92 і А-95 найбільше подорожчали в мережах WOG та ОККО

Заправки мережі KLO підняли ціни на літр бензину А-92 на 1 грн/л – до 33,99 грн/л, А-95 – до 34,59 грн/л, дизпалива – до 34,39 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали у середньому на 1,5-1,59 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-1,4 грн/л.

Експерти групи зазначили, що бензин А-92 у середньому зріс у ціні на 60 коп/л – до 32,62 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 65 коп./л – до 33,54 грн/л, а дизель. — на 59 коп/л, до 32,82 грн/л.

[ + – ] Таблиця вартості пального

Зазначимо, що на український ринок палива вплине заборона Білорусі із 7 лютого на залізничний транзит нафтопродуктів із Литви. Частка Білорусі в імпорті бензину на ринку України може сягнути 100%, говорив директор групи "А-95" Сергій Куюн.

За словами експертів, Україна може відновити постачання палива з Польщі через концерн Orlen, але, як каже директор мережі АЗС "Автопорт" Богдан Слободян, польський ресурс обійдеться українським АЗС дорожче приблизно на 1 грн/л, а для київських мереж – на 50 коп./ л.

Фокус 25 січня писав про чергове підвищення цін на пальне в Україні, тоді експерти пояснювали це коливанням курсу долара та військовою агресією РФ. За інформацією аналітиків, на ринкові ціни на паливо впливає вартість нафти марки Brent.