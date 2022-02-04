В Україні різко подорожчало паливо: скільки коштує бензин та дизель на АЗС
Автозаправки зможуть продавати бензин А-95 не дорожче за 35,84 гривень за літр, а дизель – не більше 35,30 гривень за літр. Експерти впевнені, що на подорожчання палива впливає ціна нафти Brent та заборона Білорусі на транзит нафтопродуктів із Литви.
Міністерство економіки України 3 лютого представило новий розрахунок середньої вартості бензину та дизеля, на основі яких мережі АЗС встановлюватимуть націнку на пальне.
Розрахункові ціни на бензин підвищили на 1,59 грн, до 30,84 грн за літр, а для дизеля – на 1,46 грн, до 28,30 грн за літр.
Попередні розрахунки міністерство публікувало 24 січня цього року. З урахуванням граничних рівнів торгової надбавки, які Кабмін України встановив 14 травня минулого року, "звичайний" бензин у мережах АЗС не можуть продавати дорожче за 35,84 гривень за літр, а "звичайний" дизель – за понад 35,30 гривень за літр.
У другій декаді січня бензини в Україні подорожчав у середньому на 1,59 грн за літр, а дизельне паливо — на 1,46 грн за літр.
Чи подорожчало паливо в роздробі?
У великих мережах АЗС 4 лютого піднялися ціни на пальне, пише enkorr із посиланням на експертів Консалтингової групи "А-95".
У мережах WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1,49–1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л. Дизель до зазначених АЗС додав у вартості 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.
Заправки мережі KLO підняли ціни на літр бензину А-92 на 1 грн/л – до 33,99 грн/л, А-95 – до 34,59 грн/л, дизпалива – до 34,39 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали у середньому на 1,5-1,59 грн/л.
Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-1,4 грн/л.
Експерти групи зазначили, що бензин А-92 у середньому зріс у ціні на 60 коп/л – до 32,62 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 65 коп./л – до 33,54 грн/л, а дизель. — на 59 коп/л, до 32,82 грн/л.
Зазначимо, що на український ринок палива вплине заборона Білорусі із 7 лютого на залізничний транзит нафтопродуктів із Литви. Частка Білорусі в імпорті бензину на ринку України може сягнути 100%, говорив директор групи "А-95" Сергій Куюн.
За словами експертів, Україна може відновити постачання палива з Польщі через концерн Orlen, але, як каже директор мережі АЗС "Автопорт" Богдан Слободян, польський ресурс обійдеться українським АЗС дорожче приблизно на 1 грн/л, а для київських мереж – на 50 коп./ л.
Фокус 25 січня писав про чергове підвищення цін на пальне в Україні, тоді експерти пояснювали це коливанням курсу долара та військовою агресією РФ. За інформацією аналітиків, на ринкові ціни на паливо впливає вартість нафти марки Brent.