Білорусь заборонила транзит нафтопродуктів із Литви: що буде з цінами на пальне в Україні

Білорусь із 7 лютого заборонить залізничний транзит нафтопродуктів із Литви. Це на 100% збільшить частку залежності України від імпорту бензину із Білорусі, кажуть експерти.

Білорусь із 7 лютого заборонить залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив із Литви. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

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Таким чином Білорусь відповіла на заборону Литви на транзит калійних добрив держкомпанії "Білоруськалій" після американських санкцій.

"Прийнято рішення про заборону перевезень транзитом по своїй території залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, що прямують з Литви, занурених на станціях Литовських залізниць", — пояснив спікер міністерства.

У МЗС Білорусі підрахували, що територією країни щороку перевозять близько 1,5–1,6 млн тонн зазначеної продукції на суму понад 1 млрд доларів.

"Прямі збитки Клайпедського порту, Литовських залізниць та інших учасників литовського ланцюжка поставок ще довго підраховуватимуть, але вже зараз зрозуміло, що вони обчислюються сотнями мільйонів євро. Багатомільйонні втрати очікуються за судовими позовами, які вже пред'явлені Литві, і штрафним санкціям. Транзитна структура Литви може піти в брухт", — наголосив Глаз.

Наскільки збільшаться ціни на пальне в Україні?

Припинення постачання литовських нафтопродуктів в Україну через заборону на їх транзит територією Білорусі не вплине на український ринок палива, але в майбутньому посилить залежність від імпорту нафтопродуктів з РФ і Білорусі, вважають аналітики Консалтингової групи "А-95".

Минулого року частка імпорту дизеля із двох країн становила 72%. З урахуванням останніх тенденцій та проблем із Литвою розмір частки збільшиться на понад 85%, а частка Білорусі в імпорті бензину досягне 100%, упевнений директор групи "А-95" Сергій Куюн.

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Компенсувати литовські обсяги, за словами учасників ринку, допоможуть білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) із профіцитними запасами бензину. Виросте навантаження на російський напрямок та частково на НПЗ "Укртатнафта".

"У нас дуже небезпечна ситуація, на яку потрібно терміново реагувати. Внутрішнє виробництво можна збільшити вдвічі, перевалку палива в портах як мінімум утричі. Це дозволить збалансувати джерела постачання та запобігти небажаним сценаріям", — коментує Куюн.

Він заявив про необхідність створення комерційних та державних запасів нафтопродуктів для залізниць та армії.

Надія на Польщу

У групі "А-95" не очікують серйозних змін цін через припинення постачання палива з Литви. Український ринок в сезонному мінімумі споживання, трейдери нагромадили профіцитні запаси палива, пояснив Куюн.

Імовірно, що Україна відновить постачання палива в Україну з Польщі через концерн Orlen, кажуть експерти.

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Минулого року з Литви імпортували 9% постачання дизельного палива (690 тис. тонн), 11% бензину (265 тис. тонн) та 16% авіагасу (57 тис. тонн).

"Понад 20 років Литва була для України невеликим, але стабільним джерелом постачання нафтопродуктів. Ринок зможе замістити ці обсяги, але для компенсації авіапалива знадобиться імпорт морем", — сказав Сергій Куюн.

Нагадаємо, що з 1 лютого мережа "Укравтогаз", донька НАК "Нафтогаз Україна", припинить роботу через зменшення обсягів продажу газу метану та складну ситуацію на ринку.

В Україні минулого тижня також подорожчали бензин та дизель – до 32 грн та 31 гривень. Експерти пов'язують таке подорожчання зі зростанням курсу долара та загрозою військового вторгнення Росії.