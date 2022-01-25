Дизель – по 34 гривні, бензин – по 33: АЗС в Україні підвищили ціни на пальне

Бензин А-95 в Україні здебільшого підвищився в ціні до 32,14 грн/л, а дизель — до 31,41 грн/л. Експерти пояснюють чергове подорожчання палива коливанням курсу долара та військовою агресією Росії.

Міністерство економіки України 24 січня представило нові розрахунки середньої вартості палива, за якими мережі автозаправки розраховують граничну націнку.

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Бензин повинен продаватися в АЗС за 29,25 грн/л, а дизель — за 26,84 грн/л. З урахуванням граничних рівнів торгової надбавки, які Кабмін України встановив 14 травня минулого року, "звичайний" бензин у мережах АЗС не можуть продавати дорожче за 34,25 грн/л, а "звичайний" дизель — більш ніж за 33,84 грн/л.

Видання enkorr підрахувало, що середня ціна на бензин в Україні порівняно з другою декадою січня зросла на 1,33 грн/л, на дизель — на 1,68 грн/л.

Наскільки зросли ціни на паливо в мережах АЗС?

Середня ціна бензину марки А-92 по Україні з 24 по 25 січня зросла на 51 коп./л і становила 31,26 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельне паливо — на 55 коп./л, до 31,41 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95" .

[ + – ] Найдорожче паливо продають у мережах WOG та ОККО

У мережах АЗС WOG та ОККО бензини "двійка" та "п'ятірка" піднялися в ціні на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 та 34,25 грн/л. Дизель у вказаних мережах подорожчав на 1,68 грн/л до 33,84 грн/л.

Мережа KLO підвищила вартість бензинів на 1,2-1,24 грн/л: А-92 — до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,79 грн/л. Дизель подорожчав на 1,6 грн/л до 33,69 грн/л. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1,33-1,5 грн/л.

У таких мережах АЗС, як Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango й інші паливо зросло в ціні від 0,3 до 1,85 грн/л.

Що ж прогнозують експерти?

Опитані газетою "Сегодня" експерти пояснюють збільшення вартості палива в Україні зростанням світових цін на нафту, коливанням курсу долара та військовою агресією Росії.

Керівник інвесткомпанії EXANTE Україна Володимир Позній додав до цього протести в Казахстані та ракетний обстріл єменськими повстанцями-хуситами Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Це все спонукає нафту зростати в ціні, а відповідно й паливо. Аналітики вже переписують свої прогнози щодо нафти марки Brent до 100-150 доларів за барель", — зазначив він.

[ + – ] Нафта марки Brent може сягнути 150 доларів. Фото: EurAsian Times

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що пальне зростає у ціні через девальвацію гривні, яка за місяць знецінилася до долара на 4% (1 грн).

"Оскільки пальне купується в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях, це теж штовхає ціни вгору", — повідомив фахівець.

Фокус раніше писав про зростання цін на пальне в Україні за минулий рік у межах від 22 до 50%.

У 2021 році українці купували більше бензину, тому держава імпортувала 1,28 млн тонн цього виду палива здебільшого з Білорусі.