Автогаз – на 50%, бензин – на 20%+: як в Україні дорожчає паливо та що кажуть експерти

В Україні суттєво піднялися ціни на всі види палива в роздрібних мережах автозаправок. На ринку попередили, що через події в Казахстані варто готуватися до зупинки відвантажень зрідженого газу з цієї країни.

Ціни на пальне в Україні за 2021 рік зросли в середньому від 22 до 50%. Про це свідчать дані про середні споживчі ціни на товари та послуги Державної служби статистики.

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Станом на грудень 2021 року найістотніше подорожчав автогаз. У порівнянні з груднем 2020 року він зріс у ціні на 50,5% — з 12,7 до 19,1 гривень за літр.

Бензини марок А-92 і А-95 теж показали зріст, хоч і не такий високий. "Двійка" подорожчала на 24,4%, до 29,6 гривні за літр, а "п'ятірка" — на 22,1% до 30,47 гривні за літр. Дизель зріс на 23,1% — до 29,61 гривні за літр.

[ + – ] Бензини подорожчали більш ніж на 20% Фото: ukrstat.gov.ua

АЗС реагують на нові розрахунки Мінекономіки

Зазначимо, що 13 січня Міністерство економіки України опублікувало нові розрахунки середньої вартості палива, за якими автозаправки вираховуватимуть граничну націнку. За цими показниками бензин повинен коштувати 27,9 гривень, а дизель – 25,16 гривень за літр.

Мережі АЗС на період карантину не можуть піднімати ціну на літр бензину вище 32,92 гривні, а на дизель – 32,16 гривні. Нагадаємо, що Кабмін 14 травня минулого року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) та бензину (не вище 5 грн/літр).

[ + – ] Уряд України встановив ліміти на подорожчання палива в мережах АЗС Фото: InfoCar

Порівняно з першою декадою січня цього року середня ціна на бензин зросла на 0,95 грн/л, а на дизель — на 1,34 грн/л, пише профільне видання enkorr.

Заправки вже встигли зреагувати на нові розрахунки. Мережа групи "Приват", до якої входять заправки "Авіас", ANP, "Укрнафта" й інші, підвищила ціни на бензин і дизель на 1 грн/л.

На інших заправках також спостерігається зростання цін. АЗС WOG і ОККО підняли вартість бензинів "А-92" та "А-95" на 50 коп./л та 0,95 коп./л, до 31,99 та 32,92 грн/л. Дизель у зазначених мережах додав у ціні 1,34 грн і коштує 32,16 грн/л.

Що ж прогнозують експерти?

Подорожчання палива в роздріб на українських АЗС експерти називають обґрунтованим, бо в грудні минулого року та на початку січня 2022-го світові котирування на нафту зросли більш ніж на 10%. Україна імпортує до 80% нафтопродуктів.

За словами заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, ціни в опті на пальне підвищилися з кінця грудня по 10 січня в середньому на 3%.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн наголосив, що на зростання цін зрідженого газу вплинули революція в Казахстані, у цієї країни Україна закуповує від 27 до 33% автогазу.

[ + – ] Відвантаження зрідженого газу з Казахстану можуть призупинити

Українським трейдерам варто відпрацювати всі можливі сценарії, включаючи повне припинення відвантажень зрідженого газу з Казахстану, додав Куюн.

"Постачання із заходу виявляться дорожчими, але додадуть до нинішніх цін не більше 1 грн/л, при нестачі продукту в споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину", – резюмував експерт.

Фокус уже писав, що українці у 2021 році стали більше купувати бензин, тому держава імпортувала 1,28 млн тонн цього виду палива. Основною країною-експортером стала Білорусь.

Зазначимо, що через високу вартість автогазу в Україні припинили роботу десятки АЗС, які торгують стисненим газом метаном (CNG).