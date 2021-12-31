В Україні масово закриваються газові АЗС: названо причину

Зростання цін на метан змушує автомобілістів відмовлятися від цього палива. Продаж CNG стає невигідним.

В Україні останнім часом припинили роботу десятки АЗС, які торгують стислим газом метаном (CNG). Висока вартість цього палива робить бізнес із продажу нерентабельним. Про це повідомляє сайт enkorr.

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Зокрема, вже призупинили роботу близько 50 приватних газових АЗС та 32 станції, що належать ДП "Укравтогаз". Причому державна компанія роздумує над можливістю закриття в січні ще 34 АЗС, які продають CNG.

[ + – ] Заправлятися CNG стало невигідно Фото: autoua.net

"У зв'язку з тим, що з травня місяця у нас почав дорожчати природний газ, а починаючи з вересня ціни вже були максимальними, CNG став найдорожчим автомобільним паливом, а у нас з цієї причини на 90% впав продаж. Щоб мінімізувати свої витрати на утримання заправних станцій — по тих станціях, де не було продажів, — ми зупинили їхню роботу. На сьогодні це 32 станції, зараз ще працюють 45", — повідомив директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин.

За його словами, станції закрито на невизначений час. Щоб вони заробили, має зменшитись закупівельна ціна на природний газ. А вона безпосередньо залежить від світових цін.

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На даний момент ціна метану в Україні досягла 45 гривень за кубометр і в такій ситуації, природно, вигідніше заправлятись бензином. Для споживачів вартість CNG приваблива в тому випадку, якщо вона хоча б на 50% нижча за ціну бензину.

Раніше Фокус повідомляв, що українці частіше стали здавати авто на металобрухт. Більшість машин, що утилізуються, — легкові.