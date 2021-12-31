В Україні масово закриваються газові АЗС: названо причину
Зростання цін на метан змушує автомобілістів відмовлятися від цього палива. Продаж CNG стає невигідним.
В Україні останнім часом припинили роботу десятки АЗС, які торгують стислим газом метаном (CNG). Висока вартість цього палива робить бізнес із продажу нерентабельним. Про це повідомляє сайт enkorr.
Зокрема, вже призупинили роботу близько 50 приватних газових АЗС та 32 станції, що належать ДП "Укравтогаз". Причому державна компанія роздумує над можливістю закриття в січні ще 34 АЗС, які продають CNG.
"У зв'язку з тим, що з травня місяця у нас почав дорожчати природний газ, а починаючи з вересня ціни вже були максимальними, CNG став найдорожчим автомобільним паливом, а у нас з цієї причини на 90% впав продаж. Щоб мінімізувати свої витрати на утримання заправних станцій — по тих станціях, де не було продажів, — ми зупинили їхню роботу. На сьогодні це 32 станції, зараз ще працюють 45", — повідомив директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин.
За його словами, станції закрито на невизначений час. Щоб вони заробили, має зменшитись закупівельна ціна на природний газ. А вона безпосередньо залежить від світових цін.Важливо
На даний момент ціна метану в Україні досягла 45 гривень за кубометр і в такій ситуації, природно, вигідніше заправлятись бензином. Для споживачів вартість CNG приваблива в тому випадку, якщо вона хоча б на 50% нижча за ціну бензину.
Раніше Фокус повідомляв, що українці частіше стали здавати авто на металобрухт. Більшість машин, що утилізуються, — легкові.