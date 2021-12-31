В Украине массово закрываются газовые АЗС: названа причина

Рост цен на метан заставляет автомобилистов отказываться от этого топлива. Продажа CNG становится невыгодной.

В Украине за последнее время прекратили работу десятки АЗС, торгующих сжатым газом метаном (CNG). Высокая стоимость этого топлива делает бизнес по его продаже нерентабельным. Об этом сообщает сайт enkorr.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, уже приостановили работу около 50 частных газовых АЗС и 32 станции, принадлежащие ГП "Укравтогаз". Причем, государственная компания раздумывает над возможностью закрытия в январе еще 34 АЗС, продающих CNG.

[ + – ] Заправляться CNG стало невыгодно Фото: autoua.net

"В связи с тем, что с мая месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи. Чтобы минимизировать свои затраты на содержание заправочных станций — по тем станциям, где не было продаж, — мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45", — сообщил директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин.

По его словам, станции закрыты на неопределенное время. Чтобы они заработали, должна снизиться закупочная цена на природный газ. А она напрямую зависит от мировых цен.

Важно

Депутаты предлагают смягчить наказание за незарегистрированное ГБО

На данный момент цена метана в Украине достигла 45 гривен за кубометр и в такой ситуации, естественно, выгоднее заправляться бензином. Для потребителей стоимость CNG привлекательна в том случае, если она хотя бы на 50% ниже цены бензина.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы чаще стали сдавать авто на металлолом. Большинство утилизируемых машин — легковые.