Депутати пропонують пом'якшити покарання за незареєстроване ГБО

Новий законопроєкт зменшує вдвічі штрафи за відсутність позначки у техпаспорті про встановлене ГБО.

В Україні можуть зменшити штрафи за незареєстроване ГБО. Відповідний законопроєкт №6379 "Про внесення змін до КУпАП щодо пом'якшення адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого та газового палива" зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів.

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[ + – ] Законопроєкт також скасовує позбавлення прав через відсутність реєстрації ГБО Фото: autocentre.ua

Законопроєктом пропонується знизити штраф за ГБО без реєстрації вдвічі — з 340 до 170 гривень. При повторному порушенні сума становитиме 340 гривень, але депутати при цьому пропонують виключити норму про позбавлення прав водія терміном від 3 до 6 місяців.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що водії дедалі частіше обирають ГБО з метою економії, причому нерідко перевести авто на газ наважуються небагаті громадяни. Реєстрація ГБО в Україні зараз коштує приблизно 3000 гривень і це б'є по кишені. Тому адміністративну відповідальність за відсутність позначки про ГБО у техпаспорті запропонували пом'якшити.

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