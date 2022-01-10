Усупереч зростанню цін: в Україні за рік рекордно зросло споживання бензину

Українці стали купувати більше бензину, а тому збільшились як його імпорт, так і виробництво в Україні.

За 2021 рік в Україну імпортували 1,28 млн тонн бензину. За даними Консалтингової групи А-95, це на 16,5% більше, ніж у 2020 році, повідомляє enkorr.

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Як і раніше, найбільше бензину імпортують з Білорусі. Минулого року його завезли 1 млн тонн, що на 17% більше, ніж роком раніше. Частка білоруського палива в імпорті становить 78%.

[ + – ] Бензин за 2021 рік подорожчав на 30% Фото: stock.adobe.com

Зазвичай щомісяця завозили по 70-100 тис. тонн бензину з Білорусі. Найбільший обсяг імпорту спостерігався в серпні (129 тис. тонн), жовтні та грудні (по 123 тис. тонн).

А 21% імпортного бензину на ринку привезли із Литви. Постачання палива з цієї країни у 2021 році зросло на 10% і досягло 262 тис. тонн.

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Загалом, з урахуванням випущеного в Україні палива (це 1,11 млн тонн, тобто на 8% більше, ніж роком раніше), сумарний баланс бензину за 2021 рік становив рекордні 2,39 млн тонн. Це на 12% перевищує показник 2020 року (2,14 млн тонн). Тобто, попри суттєве зростання цін на паливо (бензин подорожчав приблизно на 30% за рік), попит на нього значно збільшився.

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