Вопреки росту цен: в Украине за год рекордно выросло потребление бензина

Украинцы стали покупать больше бензина, а потому увеличились как его импорт, так и производство в Украине.

За 2021 год в Украину импортировали 1,28 млн. тонн бензина. По данным "Консалтинговой группы А-95", это на 16,5% больше, чем в 2020 году, сообщает enkorr.

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Как и прежде всего, больше всего бензина импортируют из Беларуси. В прошлом году его ввезли 1 млн. тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Доля белорусского топлива в импорте составляет 78%.

[ + – ] Бензин за 2021 год подорожал на 30% Фото: stock.adobe.com

Как правило, ежемесячно завозили по 70-100 тыс. тонн бензина из Беларуси. Наибольший объем импорта наблюдался в августе (129 тыс. тонн), октябре и декабре (по 123 тыс. тонн).

А 21% импортного бензина на рынке привезли из Литвы. Поставки топлива из этой страны в 2021 году выросли на 10% и достигли 262 тыс. тонн.

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Всего же, с учетом выпущенного в Украине топлива (это 1,11 млн. тонн, то есть на 8% больше, чем годом ранее), суммарный баланс бензина за 2021 год составил рекордные 2,39 млн. тонн. Это на 12% превышает показатель 2020 года (2,14 млн. тонн). То есть, несмотря на существенный рост цен на топливо (бензин подорожал примерно на 30% за год), спрос на него ощутимо увеличился.

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