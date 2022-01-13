Автогаз – на 50%, бензин – на 20%+: как в Украине дорожает топливо и что говорят эксперты

В Украине существенно поднялись цены на все виды топлива в розничных сетях автозаправок. На рынке предупредили, что из-за событий в Казахстане стоит готовиться к остановке отгрузок сжиженного газа из этой страны.

Цены на топливо в Украине за 2021 год выросли в среднем от 22 до 50%. Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги Государственной службы статистики.

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По состоянию на декабрь 2021 года существеннее всего подорожал автогаз. В сравнении с декабрем 2020 года он вырос в цене на 50,5% — с 12,7 до 19,1 гривен за литр.

Бензины марок А-92 и А-95 тоже показали рост, хоть и не такой высокий. "Двойка" подорожала на 24,4%, до 29,6 гривен за литр, а "пятерка" – на 22,1% до 30,47 гривен за литр. Дизель вырос на 23,1% до 29,61 гривны за литр.

[ + – ] Бензины подорожали более, чем на 20% Фото: ukrstat.gov.ua

АЗС реагируют на новые расчеты Минэкономики

Отметим, что 13 января Министерство экономики Украины опубликовало новые расчеты средней стоимости топлива, по которым автозаправки будут высчитывать предельную наценку. По этим показателям, бензин должен стоить 27,9 гривен, а дизель – 25,16 гривен за литр.

Сети АЗС на период карантина не могут поднимать цену на литр бензина выше 32,92 гривен, а на дизель – 32,16 гривен. Напомним, что Кабмин 14 мая прошлого года установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

[ + – ] Правительство Украины установило лимиты на подорожание топлива в сетях АЗС Фото: InfoCar

По сравнению с первой декадой января этого года, средняя цена на бензин выросла на 0,95 грн/л, а на дизель — на 1,34 грн/л, пишет профильное издание enkorr.

Заправки уже успели отреагировать на новые расчеты. Сеть группы "Приват", в которую входят заправки "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие, повысила цены на бензин и дизель на 1 грн/л.

На других заправках тоже наблюдается рост цен. АЗС WOG и ОККО подняли стоимость бензинов "А-92" и "А-95" на 50 коп./л и 0,95 коп./л, до 31,99 и 32,92 грн/л. Дизель в указанных сетях прибавил в цене 1,34 грн и стоит 32,16 грн/л.

Что прогнозируют эксперты?

Подорожание топлива в рознице на украинских АЗС эксперты называют обоснованным, потому что в декабре прошлого года и в начале января 2022-го мировые котировки на нефть выросли более чем на 10%. Украина импортирует до 80% нефтепродуктов.

По словам замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, цены в опте на топливо повысились с конца декабря по 10 января в среднем на 3%.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что на рост цен сжиженного газа оказали влияние революция в Казахстане, у этой страны Украина закупает от 27 до 33% автогаза.

[ + – ] Отгрузки сжиженного газа из Казахстана могут приостановить

Украинским трейдерам стоит отработать все возможные сценарии, включая полное прекращение отгрузок сжиженного газа из Казахстана, добавил Куюн.

"Поставки с запада окажутся дороже, но добавят к нынешним ценам не более 1 грн/л, при нехватке продукта у потребителей всегда останется альтернатива в виде бензина", – резюмировал эксперт.

Фокус уже писал, что украинцы в 2021 году стали больше покупать бензина, поэтому государство импортировало 1,28 млн. тонн этого вида топлива. Основной страной-экспортером стала Беларусь.

Отметим, что из-за высокой стоимости автогаза в Украине прекратили работу десятки АЗС, торгующих сжатым газом метаном (CNG).