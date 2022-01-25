Дизель – по 34 гривны, бензин – по 33: АЗС в Украине подняли цены на топливо

Бензин А-95 в Украине в среднем поднялся в цене до 32,14 грн/л, а дизель – до 31,41 грн/л. Эксперты объясняют очередное подорожание топлива колебанием курса доллара и военной агрессией России.

Министерство экономики Украины 24 января представило новые расчеты средней стоимости топлива, по которым сети автозаправки высчитывают предельную наценку.

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Бензин должен продаваться в АЗС по 29,25 грн/л, а дизель – по 26,84 грн/л. C учетом предельных уровней торговой надбавки, которые Кабмин Украины установил 14 мая прошлого года, "обычный" бензин в сетях АЗС не могут продавать дороже 34,25 грн/л, а "обычный" дизель – более, чем за 33,84 грн/л.

Издание enkorr подсчитало, что средняя цена на бензин в Украине по сравнению со второй декадой января выросла на 1,33 грн/л, на дизель — на 1,68 грн/л.

Насколько выросли цены на топливо в сетях АЗС?

Средняя цена бензина марки А-92 по Украине с 24 по 25 января выросла на 51 коп./л и составила 31,26 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельное топливо — на 55 коп./л, до 31,41 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

[ + – ] Дороже всего топливо продают в сетях WOG и ОККО

В сетях АЗС WOG и ОККО бензины "двойка" и "пятерка" поднялись в цене на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л. Дизель в указанных сетях подорожал на 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

Сеть KLO повысила стоимость бензинов на 1,2-1,24 грн/л: А-92 — до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,79 грн/л. Дизель подорожал на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33-1,5 грн/л.

В таких сетях АЗС, как Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и других топливо выросло в цене от 0,3 до 1,85 грн/л.

Что прогнозируют эксперты?

Опрошенные газетой "Сегодня" эксперты объясняют увеличение стоимости топлива в Украине ростом мировых цен на нефть, колебанием курса доллара и военную агрессию России.

Руководитель инвесткомпании "EXANTE Украина" Владимир Позний добавил к этому протесты в Казахстане и ракетный обстрел йеменскими повстанцами-хуситами Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

"Это все побуждает нефть расти в цене, а соответственно и топливо. Аналитики уже переписывают свои прогнозы по нефти марки Brent до 100-150 долларов за баррель", — отметил он.

[ + – ] Нефть марки Brent может дойти до 150 долларов Фото: EurAsian Times

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что горючее растет в цене из-за девальвации гривны, которая за месяц обесценилась к доллару на 4% (1 грн).

"Поскольку горючее покупается в импорте за валюту, а продается в розницу в гривнах, это тоже толкает цены вверх", — сообщил специалист.

Фокус ранее писал о росте цен на топливо в Украине за прошлый год в пределах от 22 до 50%.

В 2021 году украинцы покупали больше бензина, поэтому государство импортировало 1,28 млн. тонн этого вида топлива в основном из Беларуси.