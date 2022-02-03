Беларусь запретила транзит нефтепродуктов из Литвы: что будет с ценами на топливо в Украине

Беларусь с 7 февраля запретит железнодорожный транзит нефтепродуктов из Литвы. Это на 100% увеличит долю зависимости Украины от импорта бензина из Беларуси, говорят эксперты.

Беларусь с 7 февраля запретит железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

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Таким образом Беларусь ответила на запрет Литвы на транзит калийных удобрений госкомпании "Беларуськалий" после американских санкций.

"Принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог", — пояснил спикер министерства.

В МИД Беларуси подсчитали, что по территории страны каждый год перевозят около 1,5–1,6 млн тонн указанной продукции на сумму более 1 млрд. долларов.

"Прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль", — подчеркнул Глаз.

Насколько повысятся цены на топливо в Украине?

Прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину из-за запрета на их транзит по территории Беларуси не окажет существенного влияния на украинский рынок топлива, но в будущем усилит зависимость от импорта нефтепродуктов из РФ и Беларуси, считают аналитики Консалтинговой группы "А-95".

В прошлом году доля импорта дизеля из двух стран составила 72%. С учетом последних тенденций и проблем с Литвой размер доли увеличится более чем на 85%, а доля Беларуси в импорте бензина достигнет 100%, уверен директор группы "А-95" Сергей Куюн.

[ + – ] Доля импорта топлива из России вырастит

Компенсировать литовские объемы, по словам участников рынка, помогут белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с профицитными запасами бензина. Вырастит нагрузка на российское направление и частично на НПЗ "Укртатнафта".

"У нас очень опасная ситуация, на которую нужно срочно реагировать. Внутреннее производство можно увеличить вдвое, перевалку топлива в портах как минимум втрое. Это позволит сбалансировать источники поставок и предотвратить нежелательные сценарии", — комментирует Куюн.

Он заявил о необходимости создания коммерческих и государственных запасов нефтепродуктов для железных дорог и армии.

Надежда на Польшу

В группе "А-95" не ожидают серьезных изменений цен из-за прекращения поставок топлива из Литвы. Украинский рынок находится на сезонном минимуме потребления, трейдеры накопили профицитные запасы топлива, объяснил Куюн.

Вероятно, что Украина возобновит поставки топлива в Украину из Польши через концерн Orlen, говорят эксперты.

[ + – ] Заправка концерна Orlen в Польше

В прошлом году из Литвы импортировали 9% поставок дизельного топлива (690 тыс. тонн), 11% бензина (265 тыс. тонн) и 16% авиакеросина (57 тыс. тонн).

"Более 20 лет Литва была для Украины небольшим, но стабильным источником поставок нефтепродуктов. Рынок сможет заместить эти объемы, но для компенсации авиатоплива потребуется импорт морем", – заключил Сергей Куюн.

Напомним, что с 1 февраля сеть "Укравтогаз", дочка НАК "Нафтогаз Украина", прекратит работу из-за уменьшения объемов продажи газа метана и сложной ситуации на рынке.

В Украине на прошлой неделе также подорожали бензин и дизель. – до 32 грн и 31 гривен. Эксперты связывают такое подорожание с ростом курса доллара и угрозой военного вторжение России.