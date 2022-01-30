Крупнейшая сеть газовых АЗС закроет все заправки 1 февраля: в чем причина

"Укравтогаз" объявил о таком решении в связи с тем, что украинские водители больше не могут покупать газ по высокой цене.

С 1 февраля все заправки сети "Укравтогаз", дочерней компании государственной НАК "Нафтогаз Украина", прекратят свою работу на неопределенный срок в связи с уменьшением объемов продажи газа метана и сложной ситуацией на рынке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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В заявлении "Укравтогаза" говорится о том, что заправка автомобилей газом на станциях прекратится с 06:45 1 февраля. До этого, согласно информации на сайте компании, было два этапа приостановки работы станций — с 1 декабря прошлого года закрылись 34 заправки, а с 1 января этого года — 32. Уже во вторник прекратят работу оставшиеся 11 станций.

Директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин в комментарии порталу enkorr прокомментировал ситуацию словами "чуда не случилось". Руководитель компании указал, что цена газа на рынке остается высокой, что усложняет его продажу в Украине. В январе предприятие объявило, что стоимость кубического метра метана с 1 января составляет 59,94 грн. В то же время на нидерландском хабе стоимость газа достигла отметки в 1 065 долларов (около 30,5 тыс. грн) за тысячу кубометров.

"Поэтому мы вынуждены пойти на такой шаг и приостановить работу всех своих станций", — сказал Ватажишин, добавив, что данная мера является временной и будет действовать до того момента, пока цена топлива не станет привлекательной для потребителя.

Участники рынка сообщили порталу, что рынок компромированного природного газа CNG в Украине стремительно теряет клиентов. Всего, по состоянию на 28 января, из 215 работавших ранее заправок функционируют чуть более 80-ти.

"Укравтогазу" принадлежат 90 заправок, из которых 9 остались на неподконтрольных украинскому правительству территориях.

Напомним, на этой неделе выросли цены на другое автомобильное топливо — бензин и дизель. Стоимость за литр по состоянию на 25 января составило около 32 грн и 31 грн соответственно. Согласно мнению экспертов, рост стоимости обусловлен ростом курса доллара и угрозы военного вторжение РФ.

Ранее Фокус писал, что в Украине в 2021 году рекордно выросло потребление бензина, несмотря на рост цен на него.