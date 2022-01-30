Найбільша мережа газових АЗС закриє усі заправки 1 лютого: у чому причина

"Укравтогаз" оголосив про таке рішення через те, що українські водії більше не можуть купувати газ за високою ціною.

З 1 лютого усі заправки мережі "Укравтогаз", дочірньої компанії державної НАК "Нафтогаз Україна", припинять свою роботу на невизначений термін у зв'язку із зменшенням обсягів продажу газу метану та складною ситуацією на ринку. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

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У заяві "Укравтогазу" йдеться про те, що заправка автомобілів газом на станціях припиниться з 06:45 1 лютого. До цього, згідно з інформацією на сайті компанії, було два етапи зупинення роботи станцій — з 1 грудня минулого року закрилися 34 заправки, а з 1 січня цього року — 32. Уже у вівторок припинять роботу 11 станцій, що залишилися.

Директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин у коментарі порталу enkorr прокоментував ситуацію словами "чуда не сталося". Керівник компанії зазначив, що ціна газу на ринку залишається високою, що ускладнює його продаж в Україні. У січні підприємство оголосило, що вартість кубічного метра метану з 1 січня становить 59,94 грн. Водночас на нідерландському хабі вартість газу досягла позначки 1 065 доларів (близько 30,5 тис. грн) за тисячу кубометрів.

"Тому ми змушені піти на такий крок і призупинити роботу всіх своїх станцій", — сказав Ватажишин, додавши, що цей захід є тимчасовим і діятиме до того моменту, поки ціна палива не стане привабливою для споживача.

Учасники ринку повідомили порталу, що ринок компромованого природного газу CNG в Україні швидко втрачає клієнтів. Загалом, станом на 28 січня, із 215 заправок, що працювали раніше, функціонують трохи більше 80-ти.

"Укравтогазу" належать 90 заправок, з яких 9 залишилися на непідконтрольних українському уряду територіях.

Нагадаємо, цього тижня зросли ціни на інше автомобільне паливо — бензин та дизель. Вартість за літр станом на 25 січня становила близько 32 грн та 31 грн відповідно. На думку експертів, зростання вартості обумовлено зростанням курсу долара та загрози військового вторгнення РФ.

Раніше Фокус писав, що в Україні у 2021 році рекордно зросло споживання бензину, незважаючи на зростання цін на нього.