США и ЕС намерены повысить энергетическую безопасность Украины, — Боррель

Европейский чиновник считает, что подлинную безопасность в сфере энергетики Украина может обеспечить инвестируя в возобновляемые источники энергии.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии энергетического совета ЕС-США в своем блоге заявил, что в поисках путей достижения энергетической безопасности США совместно с Евросоюзом помогут обеспечить энергобезопасность и Украине.

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"В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", — написал Боррель.

По его словам, эти шаги необходимо предпринять в условиях тяжелого кризиса, который Европа переживает в связи с взаимоотношениями стран ЕС и России на международной арене. Боррель считает, что РФ использует поставки энергоносителей в политических целях, а недавно "Газпром" отказался направить дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что вызвало дополнительную нервозность на рынке.

В этой ситуации Европа в ближайшее время должна решить непосредственную проблему обеспечения безопасности поставок газа из США, что в свое очередь не только обеспечит стабильное восстановление европейской экономики после пандемии, но и обеспечит энергобезопасность для стран Балкан, Молдовы и Украины.

"США уже являются крупнейшим в Европе поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность поставок газа в ближайшие месяцы. Эти усилия скорее увенчаются успехом, если мы будем инвестировать в отношения с потенциальными поставщиками СПГ не в качестве краткосрочного решения, а как часть нашего интереса к развитию более стратегических отношений, работая также над возобновляемыми источниками энергии, такими как водород и солнечная энергия.", — подчеркнул Боррель.

Представитель ЕС также отметил, что на сегодняшний день Украина лучше подготовлена к любым конфликтам, однако Боррель считает, что подлинную энергобезопасность в Украине можно обеспечить только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС.

Ранее сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG объявила о покупке второй партии сжиженного природного газа (СПГ) в США для для украинской компании ERU. По словам представителя польской компании, благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, Польша может укрепить энергетическую безопасность региона, обеспечив своим клиентам доступ к различным источникам природного газа.

Украина в конце февраля проведет тестовое отключение от энергетической системы России и Беларуси сроком на 72 часа. Спустя несколько месяцев планируется также включение в западноевропейскую энергетическую сеть.