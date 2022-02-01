Энергетическая независимость: Польша закупила у США вторую партию сжиженного газа для Украины

Президент правления компании PGNiG Павел Маевский заявил, что новая поставка американского топлива укрепит энергетическую безопасность региона в условиях нестабильности европейского газового рынка.

Польская нефтегазовая компания PGNiG 1 февраля объявила о покупке второй партии сжиженного природного газа (СПГ) в США для для украинской компании ERU, которая получит закупленный газ на стыке газотранспортной системы между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года. Об этом сообщает сайт компании PGNiG.

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В публикации говорится, что судно с американским газом прибудет на СПГ-терминал "Президент Лех Качиньский" в Свиноустье в конце февраля этого года.

"Это еще одна поставка американского СПГ в Украину, осуществленная PGNiG в сотрудничестве с компанией ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке", — сказал президент правления PGNiG Павел Маевский.

По его словам, в нынешней ситуации крайне важно сохранить добрые отношения между обеими компаниями, в особенности когда газовый рынок в Европе крайне нестабилен. Маевский отметил, что благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, которые были осуществлены в Польше в последние годы, компания может укрепить энергетическую безопасность региона, обеспечив своим клиентам доступ к различным источникам природного газа и возможность выбора лучшего предложения на рынке.

В свою очередь управляющий партнер ERU Дейл Перри отметил, что для компании большая честь заключить новую сделку со своим давним партнером на импорт американского СПГ в Украину.

"Для Украины, как и для Европы, диверсификация поставок, особенно СПГ, является ключевым элементом в построении энергетической независимости страны", — сказал Перри.

Это уже вторая поставка газа в Украину, осуществленная PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первая состоялась в ноябре 2019 года — тогда компания ERU получила топливо через трубопроводное соединение в Германовицах.

Напомним, что PGNiG и ERU работают вместе уже несколько лет. Благодаря их сотрудничеству польская компания получила доступ к украинскому газопроводу, что позволило Украине напрямую получать топливо от польского поставщика.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что европейские страны готовы сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросе импорта топлива, в случае прекращения поставок российского газа. Однако остается открытым вопрос, сможет ли Европа в качестве альтернативы российскому газу перейти на американское топливо. По некоторым данным такой переход сопряжен с большими трудностями, поскольку с одной стороны большая часть американского СПГ уже продана, а с другой — в ЕС недостаточно специальных терминалов для приема сжиженного газа.