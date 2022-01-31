ЕС готов к прекращению поставок российского газа на фоне возможного вторжения РФ в Украину

Брюссель, как отмечает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, может утвердить меры экспортного контроля против Москвы, если Россия не откажется от агрессии в отношении Украины.

Страны Европейского Союза готовы сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросе импорта топлива, если Россия на фоне возможного вторжения в Украину ограничит или прекратит поставки своего газа. Об этом в своем блоге сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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По его словам, Россия на сегодняшний день ведет "войну нервов", поэтому страны Европейского Союза должны уберечь свои (нервы — ред.).

Жозеп Боррель напомнил, что официальный Брюссель выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, однако Кремль продолжает нагнетать ситуацию. В своем блоге глава дипломатии ЕС предупредил, что европейские страны готовы к возможному ограничению или сокращению Россией поставок своего газа.

"Мы готовы к тому, что дипломатия потерпит неудачу, и рассматриваем все варианты. Это включает повышение нашей устойчивости, в том числе путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа", — продолжил Боррель и отметил, что мир сегодня переживает самый опасный период с момента окончания "Холодной войны".

В плане сдерживания дальнейшей агрессии РФ против Украины страны ЕС, по словам главы дипломатии, продвинулись в подготовке "высокоэффективного ответа, который нанесет серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

Жозеп Боррель также анонсировал введение возможных мер экспортного контроля в отношении Москвы, если Кремль не откажется от своей агрессивной политики.

"Меры экспортного контроля будут иметь более долгосрочный эффект, лишая Россию продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций… ЕС не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение. Украина — наш партнер и сосед: ее безопасность — это наша безопасность", — добавил глава европейской дипломатии.

Подытоживая, Жозеп Боррель поддержал позицию украинского президента Владимира Зеленского и призвал лидеров западных стран "не допускать паники" на фоне возможного вторжения армии РФ в Украину.

Напомним, 28 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен допустила отключение России от системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если Москва решится на полномасштабное вторжение в Украину. По словам дипломата, новые ограничения сильно ударят по Кремлю, поскольку Москва экономически связана с Европой.

30 января появилась информация о том, что Сенат США рассмотрит новый пакет санкций против России. Как отметил сенатор Боб Мендес, документ предусматривает введение "разрушительных ограничений" в отношении РФ, если Москва начнет широкомасштабные боевые действия против Украины.