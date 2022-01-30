"Матерь всех санкций". Самый жесткий по отношению к РФ документ рассмотрят в Сенате США

За пакет экономических санкций против РФ скоро могут проголосовать в Сенате США. Этот пакет одобрили и демократы, и республиканцы, заявил сенатор-демократ Боб Мендес.

Американский сенатор Боб Менендес, который возглавляет комитет по международным отношениям, заявил в воскресенье, 30 января, что пакет экономических санкций против России могут вскоре рассмотреть в Сенате, поскольку США усиливают свой ответ на угрозу вторжения России в Украину, сообщает Forbes.

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Переговоры о законопроекте, которые касаются экономических санкций против России, ведут вместе и республиканцы, и демократы. Пакет санкций включает в себя как санкции накануне вторжения, так и "разрушительные санкции", если Россия все-таки вторгнется в Украину. Этот законопроект скоро будет направлен в Сенат, заявил сенатор Боб Мененедес в эфире телеканала CNN в воскресенье, 30 января, где он давал интервью вместе с сенатором-республиканцем Джимом Ришем.

Менендес назвал законопроект "матерью всех санкций", который включает множественные санкции против крупнейших банков России и дальнейшую военную помощь Украине. Сенатор-демократ заявил, что в Сенате присутствует двухпартийное согласие в отношении пакета санкций. Также Менендес уточнил, что новый законопроект они разрабатывали независимо друг от друга с Джимом Ришем.

Законопроект, который включает санкции против России может быть принят уже на этой неделе..

В то же время замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала CBS, что превентивные санкции против России вводить не будут, так как они не принесут нужного эффекта. Их введут только в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее в этом месяце Сенат проголосовал против другого пакета санкций, направленных против России в связи с газопроводом "Северный поток — 2", и Менендес тогда призывал проголосовать против, чтобы дождаться более целенаправленного пакета санкций, связанного с российской агрессией в Украине.

Напоминаем, что позиция Владимира Зеленского на фоне возможного вторжения России в Украину начала раздражать Белый дом. Об этом говорится в статье американского издания Politico.