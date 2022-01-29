"Раздражает, ведет себя контрпродуктивно", — Politico об отношении Белого дома к Зеленскому

Поведение украинского лидера, как утверждают инсайдеры издания, объясняется тем, что он опасается сделки США и России по оккупированному Донбассу.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского на фоне возможного вторжения армии РФ начала раздражать союзников из Белого дома. Об этом говорится в статье американского издания Politico, которую подготовили журналисты Алекс Уорд и Куинт Форджи.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Авторы отмечают, что украинский президент Владимир Зеленский еще осенью 2021 года "бил тревогу" о том, что российские войска могут вторгнуться в Украину. Однако в последнее время глава государства "излучает спокойствие" и заверяет президента США Джо Байдена в том, что конфронтация с Москвой не так уж и страшна.

Источник из окружения Владимира Зеленского сообщил, что президент опасается, что США специально "раздувают" угрозу вторжения армии РФ в Украину для того, чтобы получить "больше свободы" перед заключением сделки с Москвой по оккупированному Донбассу.

Помимо этого, как рассказывают инсайдеры, изменение настроения украинского лидера связано с растущим гневом в отношении Вашингтона. В Офисе Зеленского считают, что приказ Госдепа об эвакуации родственников дипломатов запугивает население Украины и негативно влияет на национальную экономику.

Журналисты Politico также обращают внимание, что позиция Владимира Зеленского относительно возможного вторжения РФ "действует на нервы" администрации Джо Байдена. Сразу три источника в Белом доме утверждают, что Владимир Зеленский "раздражает, приводит в бешенство, и ведет себя полностью контрпродуктивно".

Алекс Уорд — журналист по вопросам национальной безопасности. До прихода в издание Politico Алекс Уорд работал репортером, освещавшим деятельность Белого дома на "Голос Америки". Помимо этого, журналист работал помощником директора Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council.

Куинт Форджи — работал внешатным корреспондентом издания The Wall Street Journal, а также помощником продюсера в Louisiana Public Broadcasting.

Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию для иностранных журналистов, в ходе которой призывал Запад не нагнетать ситуацию вокруг нашей страны. Как утверждал глава государства, сообщения мировых лидеров о скором вторжении армии РФ наносит ущерб украинской экономике.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский утверждал, что владеет большим объемом информации о возможном вторжении РФ в Украину, нежели президент США Джо Байден.