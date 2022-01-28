Я знаю больше деталей об угрозе вторжения РФ, чем Байден, — Зеленский

В то же время президент Украины отметил, что у него в отношениях с американским коллегой нет недопонимания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент на границах не наблюдается большей эскалации со стороны РФ, чем ранее. Глава государства отметил, что он знает больше информации об угрозе вторжения России, чем президент какой-либо другой страны. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями иностранных СМИ в пятницу, 28 января.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, действительно ли между президентом Украины и его американским коллегой Джо Байденом был непростой разговор в четверг, 27 января, Зеленский заявил: "У нас не первый разговор с президентом Байденом… Но я президент Украины, я нахожусь тут и я знаю деталей больше, чем любой другой президент. Вопрос не в президенте Соединенных Штатов. Мы понимаем, какие риски приоритетные".

Президент Украины допустил, что спустя две недели состоится очередная телефонная беседа с Байденом.

"У нас нет недопонимания с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве. Как и он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах", — сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что украинские власти не видят на данный момент "большей эскалации, чем она была раньше" и у него, как у президента независимой страны, "могут быть свои секреты, как и у президента США".

"Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года", — добавил Зеленский.

В то же время президент отметил, что напряженная обстановка в информационном пространстве вокруг Украины негативно влияет на экономическую ситуацию в Украине и провоцирует панику на рынке.

"Информационная политика должна быть взвешенной. У нас что, ездят танки по нашим улицам? Нет. Но ощущение такое (возникает), если находишься не тут, (а) в Англии, Франции, Литве", — сказал Зеленский.

Напомним, 28 января, состоялись телефонные переговоры между президентом Зеленским и американским лидером Джо Байденом. По данным СМИ, которые ссылались на официальных представителей украинского государства, глава США предупредил коллегу о "неминуемом" вторжении РФ и возможном разгроме украинской столицы. Белый дом и Офис президента эту информацию опровергли.

Также Фокус писал о том, что сегодня пройдут переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.