Макрон сегодня созвонится с Зеленским после переговоров с Путиным, — ОП

Лидеры двух стран обсудят эскалацию со стороны России, работу в Нормандском формате и финансовые программы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии Фокусу в пятницу, 28 января, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Разговор лидеров двух стран начнется ближе к 20:00 по Киеву. По словам Подоляка, темами беседы будут Россия, эскалация, Нормандский формат и финансовые программы.

Тем временем пресс-служба Кремля сообщила, что сегодня состоялись переговоры между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых глава государства-агрессора указал, что в письменных ответах США и НАТО на российский проект договора о безопасности не были учтены "озабоченности России". Речь идет о требовании РФ не допустить расширения Альянса, а также о принципе, предусматривающем, что "никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран".

Также Путин заявил Макрону о важности выполнения Украиной положений Минских соглашений.

"С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", — добавили в представительстве главы российского государства.

Напомним, в пятницу, 28 января, состоялись телефонные переговоры между президентом Зеленским и американским лидером Джо Байденом. По данным СМИ, которые ссылались на официальных представителей украинского государства, глава США предупредил коллегу о "неминуемом" вторжении РФ и возможном разгроме украинской столицы. Белый дом и Офис президента эту информацию опровергли.

В свою очередь Госдеп США недавно сообщил о том, что на данный момент есть все признаки грядущего вторжения со стороны России, которое может начаться до середины следующего месяца.