Белый дом и ОП опровергли данные CNN о непростых переговорах Зеленского и Байдена

Журналисты со ссылкой на "официального представителя Украины" сообщили, что президент США предупредил украинского коллегу о "неминуемом" вторжении РФ и угрозе разгрома города Киева.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию источников телеканала CNN о том, что разговор между лидерами украинского государства и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом "прошел не так гладко". Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook ночью в пятницу, 28 января.

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"Уважаемые коллеги! В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — говорится в заявлении.

Никифоров добавил, что правдивая информация содержится исключительно в официальных заявлениях Белого дома и Офиса президента, а "все остальное — домыслы и спекуляции".

В свою очередь Белый дом сообщил редакции программы The Lead, которая выходит на телеканале CNN, что "анонимные источники распускают ложь".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн назвала сведения журналистов "неправдой".

"Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", — написала представительница ведомства.

Переговоры Зеленского и Байдена: репортаж CNN

Корреспондент американского телеканала Мэтью Ченс, находясь в Киеве, со ссылкой на источник среди официальных лиц Украины в эфире The Lead сообщил, что разговор между Байденом и Зеленским "прошел не очень хорошо". По словам журналиста, лидеры двух стран разошлись во мнениях относительно угрозы нападения России на Украину — Байден подчеркнул, что вторжение "неминуемо" произойдет, когда земля на территории страны замерзнет. В свою очередь украинский президент настаивал, что угроза со стороны Кремля остается неопределенной.

Байден, по словам корреспондента, предупредил украинского лидера, что город Киев может быть "разгромлен" российскими войсками и они могут попытаться его оккупировать.

Помимо этого Байден, как утверждает Ченс, дал Зеленскому понять, что США не будут:

перебрасывать свои войска в Украину;

поставлять современное оружие;

вводить превентивные санкции против РФ.

Президент США в ходе беседы заявил, что "подвижек в вопросе НАТО" для Украины не произойдет и государство "должно быть готово к удару".

По данным главного редактора информационного портала Human Events Джека Пособеца, Twitter-аккаунт The Lead удалил твит с репортажем из Киева по поводу переговоров Зеленского и Байдена.

Однако спустя некоторое время ролик снова появился на странице телепрограммы в социальной сети. Чем было вызвано исчезновение видео неизвестно.

Отметим, что на сайте CNN в материале о переговорах не говорится о якобы словах Байдена касательно возможного разгрома в Киеве и неминуемости российского вторжения.

Переговоры Зеленского и Байдена: официальные заявления

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку, сохранение американского дипломатического присутствия в стране и предоставление военной помощи. В ходе разговора, как говорится в заявлении, президент Украины выразил надежду на совершение США дальнейших шагов "по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности" украинского государства.

"Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", — говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Помимо этого, как утверждают в представительстве украинского лидера, главы государств обсудили итоги переговоров в Нормандском формате на уровне советников.

"Это уже второй разговор президентов Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год", — резюмировали в ОП.

Сам Зеленский в своих соцсетях сообщил, что разговор с Байденом был "долгим и откровенным". Глава государства также поделился, что он с американским коллегой "согласовали общие действия на будущее".

В своем Instagram глава украинского государства подкрепил свой пост, посвященный переговорам, черно-белой фотографией.

Белый дом в своем заявлении указал, что Байден подтвердил Зеленскому готовность США вместе с союзниками "решительно реагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину". Также президент Соединенных Штатов заявил о возможности предоставления Украине дополнительной макроэкономической помощи.

"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины", — говорится в сообщении.

Также Байден, судя по сообщению Белого дома, заявил о поддержке со стороны США шагов по урегулированию конфликта посредством "Нормандского формата", выразив надежду на подтверждение сторонами переговоров условий прекращения огня на Донбассе и продвижение выполнения Минских соглашений.

Байден в своем Twitter по итогам разговора сообщил, что он и Зеленский обсудили "скоординированные дипломатические усилия".

Тем временем, по данным украинской разведки, в непосредственной близости от границ Украины сосредоточено около 130 тыс. российских военных.

В Госдепе США заявляют о вероятном вторжении в Украину до середины февраля.