Россия сосредоточила около 130 тыс. военных на границе с Украиной, — Резников

Министр обороны также заявил, что весной 2021 года РФ стянула к украинским границам почти такое же количество войск.

По данным украинской разведки, в непосредственной близости от границ Украины сосредоточено около 130 тыс. российских военных. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, различия в цифрах о концентрации войск РФ, которые звучат в мировом публичном пространстве, объясняется разной трактовкой понятия "вблизи украинской границы".

"Кто-то указывает о концентрации войск РФ на расстоянии до 400 км от границы, кто-то — до 200 км. Мы используем данные о зоне до 200 км, так как они лучше отражают тенденцию. В начале декабря мы наблюдали за 41 батальонно-тактической группой и другими подразделениями российской армии, насчитывавшими 94 тыс. человек. С авиационным и морским компонентом это было около 110 тыс. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. человек, а с морским и авиационным компонентом – около 130 тыс. человек", – сказал Резников.

Министр обороны также добавил, что украинское руководство не считает, что текущая военная обстановка вдоль украинских границ заметно отличается от той, которая была весной 2021 года. Единственные исключения — это размещения войск РФ на территории Беларуси и большое информационное давление.

"В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия (к украинским границам, — ред), составил 126 тыс. человек. То есть количество войск тогда и сейчас — сопоставимо. Но не соразмерна реакция на это. Также отмечу, что Россия стянула на 300 танков больше, чем в прошлом году. Но количество современных противотанковых комплексов, которые есть у нас сейчас, на порядок больше", — добавил Алексей Резников.

Напомним, во Львовской области британские инструкторы начали обучать украинских военных использовать противотанковый комплекс NLAW. Всего Великобритания поставила Украине около 2000 этих ПТРК.