От теории к практике: в ВСУ отработали уничтожение бронетехники ПТРК NLAW (фото)
Украинские военные учились применять противотанковые комплексы в условиях городской застройки. Первые пуски должны состояться уже в конце недели.
В 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск продолжается подготовка украинских военных к применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
Под руководством британских инструкторов из тренировочной миссии Operational Orbital Вооруженных сил Великобритании украинских военных обучают обращению с новым вооружением. За три дня обучения бойцы ВСУ освоили теоретические навыки применения NLAW.
Теперь военные приступили к практическим действиям в учебном центре на учебно-тренировочном комплексе "Бои в городе", в ходе которых они обучаются уничтожать бронетехнику условного врага.
Ранее сообщалось, что в конце неделе запланированы первые боевые пуски ракет из ПТРК NLAW. На обучение одного бойца уходит 5-7 дней. Обучение применению британских ПТРК стартовало 25 января.
Напомним, Фокус разобрал, на что способны британские противотанковые комплексы NLAW. Всего Великобритания поставила Украине около 2000 комплексов из-за угрозы вторжения России.