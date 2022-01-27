От теории к практике: в ВСУ отработали уничтожение бронетехники ПТРК NLAW (фото)

Украинские военные учились применять противотанковые комплексы в условиях городской застройки. Первые пуски должны состояться уже в конце недели.

В 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск продолжается подготовка украинских военных к применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Под руководством британских инструкторов из тренировочной миссии Operational Orbital Вооруженных сил Великобритании украинских военных обучают обращению с новым вооружением. За три дня обучения бойцы ВСУ освоили теоретические навыки применения NLAW.

[ + – ] Обучение бойцов в условиях городской местности NLAW Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Теперь военные приступили к практическим действиям в учебном центре на учебно-тренировочном комплексе "Бои в городе", в ходе которых они обучаются уничтожать бронетехнику условного врага.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Ранее сообщалось, что в конце неделе запланированы первые боевые пуски ракет из ПТРК NLAW. На обучение одного бойца уходит 5-7 дней. Обучение применению британских ПТРК стартовало 25 января.

Напомним, Фокус разобрал, на что способны британские противотанковые комплексы NLAW. Всего Великобритания поставила Украине около 2000 комплексов из-за угрозы вторжения России.