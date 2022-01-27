Від теорії до практики: у ЗСУ відпрацювали знищення бронетехніки ПТРК NLAW (фото)

Українські військові вчилися застосовувати протитанкові комплекси за умов міської забудови. Перші пуски мають відбутися вже наприкінці тижня.

У 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ продовжується підготовка українських військових до застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

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Під керівництвом британських інструкторів із тренувальної місії Operational Orbital Збройних сил Великобританії українських військових навчають поводження з новим озброєнням. За три дні навчання бійці ЗСУ опанували теоретичні навички застосування NLAW.

[ + – ] Навчання бійців за умов міської місцевості NLAW Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Тепер військові розпочали практичні дії в навчальному центрі на навчально-тренувальному комплексі "Бої в місті", в ході яких вони навчаються знищувати бронетехніку умовного ворога.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Раніше повідомлялося, що наприкінці тижня заплановано перші бойові пуски ракет із ПТРК NLAW. На навчання одного бійця йде 5-7 днів. Навчання застосування британських ПТРК стартувало 25 січня.

Нагадаємо, Фокус розібрав, на що здатні британські протитанкові комплекси NLAW. Загалом Великобританія поставила Україні близько 2000 комплексів через загрозу вторгнення Росії.