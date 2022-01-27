Від теорії до практики: у ЗСУ відпрацювали знищення бронетехніки ПТРК NLAW (фото)
Українські військові вчилися застосовувати протитанкові комплекси за умов міської забудови. Перші пуски мають відбутися вже наприкінці тижня.
У 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ продовжується підготовка українських військових до застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.
Під керівництвом британських інструкторів із тренувальної місії Operational Orbital Збройних сил Великобританії українських військових навчають поводження з новим озброєнням. За три дні навчання бійці ЗСУ опанували теоретичні навички застосування NLAW.
Тепер військові розпочали практичні дії в навчальному центрі на навчально-тренувальному комплексі "Бої в місті", в ході яких вони навчаються знищувати бронетехніку умовного ворога.
Раніше повідомлялося, що наприкінці тижня заплановано перші бойові пуски ракет із ПТРК NLAW. На навчання одного бійця йде 5-7 днів. Навчання застосування британських ПТРК стартувало 25 січня.
Нагадаємо, Фокус розібрав, на що здатні британські протитанкові комплекси NLAW. Загалом Великобританія поставила Україні близько 2000 комплексів через загрозу вторгнення Росії.