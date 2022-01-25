Британські інструктори почали навчати українських бійців застосовувати комплекс NLAW

Незабаром українські військові зможуть самі тренувати своїх побратимів користуватися ПТРК NLAW

25 січня в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного (с. Старичі Львівської обл.) розпочалася підготовка українських військових до застосування протитанкових комплексів NLAW. Про це повідомляє АрміяInform.

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Близько 2000 року ПТРК NLAW шведського виробництва, нагадаємо, Україні поставила Великобританія в межах військової допомоги.

Застосовувати комплекси NLAW українських військових навчають британські інструктори тренувальної місії ORBITAL. Вони знайомлять наших бійців із тактико-технічними характеристиками й особливостями застосування цієї зброї.

[ + – ] ПТРК NLAW, фото: Facebook/Павло Ткачук

"Незабаром перші кілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів", — сказав начальник 184-го Навчального центру генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Нагадаємо, комплекс NLAW призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь і гелікоптерів на відстані від 20 до 800 м. Він здатний пробити броню завтовшки 500 мм. NLAW діє за принципом "вистрілив і забув". Це означає, що оператору не потрібно направляти ракету на мету по всьому шляху її польоту. Ракета сама розраховує траєкторію, поправку на вітер і рух цілі. На відміну від американських комплексів Javelin, конструкція ПТРК NLAW дозволяє вести вогонь по супротивнику із закритих позицій, наприклад, із вікна. Така можливість дуже цінна за умов міського бою.

Докладніше про цей комплекс читайте в матеріалі Фокусу "Javelin на мінімалках: на що здатні британські ПТРК NLAW, передані Україні".

Нагадаємо, США розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в Східній Європі через загрозу нового російського вторгнення в Україну.