"Стріляти треба": сержант ЗСУ виступив за розширення повноважень працівників ТЦК (відео)

Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.

Під час мобілізації в Україні ухилянтів не карають, а працівники ТЦК — надто обмежені у своїх повноваженнях. Про це в інтерв’ю львівському порталу "Твоє місто" розповів сержант ЗСУ Андрій Соколов.

Андрій Соколов про ухилянтів і повноваження ТЦК — з 21:38

З його слів, в Україні немає справедливого й прозорого призову. Військовий наголосив, що з людьми мають бути рівні політики, правоохоронці, багатії у цьому. Окрім соціальної справедливості, на його думку, відсутня і невідворотність покарання.

"Не карають нікого! Ну як, втікає за кордон, ловлять і йому штраф дають", — пояснив Соколов.

Він зауважив, що водночас військовослужбовця, який залишив частину, бо "нерви здали", реально можуть кинути за ґрати. Однак порушникам, яких по кілька разів ловлять на кордоні, "нічого не робиться".

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. Він описав приклад, що людина може відвоювати й стикнутись на новому місці служби з хамством, а за реакцію на це ще й бути звинуваченою.

"Треба дати повноваження. Треба дати можливість в тому числі застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовця. Як це так може бути? Стріляти треба дати право. Стріляти, бо це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов’язків під час війни. Нема чого бавитися", — додав захисник.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що відправили на експертизу справи 1 695 осіб, які мають інвалідність. Усі вони — держпосадовці з понад 30 органів.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, чи потрібна в Україні обов’язкова мобілізація жінок.