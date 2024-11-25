"Стрелять надо": сержант ВСУ выступил за расширение полномочий работников ТЦК (видео)

Военнослужащий Андрей Соколов заявил, что военным следует разрешить стрелять по уклонистам. По его словам, сейчас представители ТЦК — беззащитны.

Во время мобилизации в Украине уклонистов не наказывают, а работники ТЦК — слишком ограничены в своих полномочиях. Об этом в интервью львовскому порталу "Твоє місто" рассказал сержант ВСУ Андрей Соколов.

Андрей Соколов об уклонистах и полномочиях ТЦК — с 21:38

По его словам, в Украине нет справедливого и прозрачного призыва. Военный отметил, что с людьми должны быть равны политики, правоохранители, богачи в этом. Кроме социальной справедливости, по его мнению, отсутствует и неотвратимость наказания.

"Не наказывают никого! Ну как, убегает за границу, ловят и ему штраф дают", — пояснил Соколов.

Он отметил, что в то же время военнослужащего, который оставил часть, потому что "нервы сдали", реально могут бросить за решетку. Однако нарушителям, которых по несколько раз ловят на границе, "ничего не делается".

Сержант рассказал, что ТЦК дается план мобилизовать определенное количество человек, но рычагов для реализации этого у работников военкомата нет. Он уточнил, что военные ходят безоружные и не имеют права применять силу.

Соколов заявил, что на беззащитных работников ТЦК нападают. Он описал пример, что человек может отвоевать и столкнуться на новом месте службы с хамством, а за реакцию на это еще и быть обвиненным.

"Надо дать полномочия. Надо дать возможность в том числе применять физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия к военнослужащему. Как это так может быть? Стрелять надо дать право. Стрелять, потому что это нападение на военнослужащего при исполнении его обязанностей во время войны. Нечего играть", — добавил защитник.

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