Налоговики, прокуроры и таможенники: Минздрав проверяет более 1 600 должностных лиц с инвалидностью

Экспертиза будет проверять дела 1 695 должностных лиц из более 30 государственных органов, которым МСЭК ранее установила инвалидность. В Минздраве обещают передать уполномоченным органам дела тех, чей диагноз окажется ложным.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября созвал СНБО из-за скандала с МСЭК и оформлением фальшивых инвалидностей для прокуроров. После этого Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями и другими ведомствами начали проверять обоснованность установления инвалидности должностным лицам государственных органов и составили перечень из 1 695 человек, дела которых отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба Минздрава.

Минздрав создал межведомственную рабочую группу вместе с Министерством социальной политики, Министерством внутренних дел, Национальным агентством по вопросам государственной службы, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Национальной полицией Украины, областными и Киевской городской военной администрацией.

На конец ноября 2024 года группа составила перечень из 1 695 должностных лиц из более 30 государственных органов и отправила их дела на экспертизу относительно обоснованности инвалидности, которую им установили МСЭК. Этот перечень не окончательный и увеличивается, когда правоохранители предоставляют новые данные, сообщают в Минздраве.

Среди отобранных дел больше всего работников органов налоговой службы Украины — их 32%. Работников органов прокуратуры — 26%, таможенной службы — 17%, других государственных органов — 25%.

В ближайшие два месяца их дела будут проверять с привлечением специалистов Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в Днепре и Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью в Виннице. Если окажется, что решения об инвалидности были необоснованными, межведомственная группа может инициировать их пересмотр и передать информацию в уполномоченные органы, говорят в пресс-службе Минздрава.

Глава Министерства социальной политики Оксана Жолдак 25 ноября ответила на вопрос о реформе МСЭК и рассказала, что будет с инвалидностью, выплатами и кого будут проверять. По словам чиновницы, после реформы вместо МСЭК в кластерных больницах будут работать медкомиссии, которые будут рассматривать анонимные дела граждан и принимать решение об установлении инвалидности и назначении выплат.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также 25 ноября что в украинских органах прокуратуры 524 прокурора имеют инвалидность. По словам нардепа, это около 10% от общего количества.