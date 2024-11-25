Податківці, прокурори та митники: МОЗ перевіряє понад 1 600 посадовців з інвалідністю

Експертиза перевірятиме справи 1 695 посадовців із понад 30 державних органів, яким МСЕК раніше встановила інвалідність. У МОЗ обіцяють передати уповноваженим органам справи тих, чий діагноз виявиться несправжнім.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня скликав РНБО через скандал з МСЕК і оформленням фальшивих інвалідностей для прокурорів. Після цього Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями та іншими відомствами почали перевіряти обґрунтованість встановлення інвалідностей посадовцям державних органів і склали перелік із 1 695 осіб, справи яких відправили на експертизу, повідомляє пресслужба МОЗ.

МОЗ створив міжвідомчу роботу групу разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, Національним агентством із питань державної служби, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, обласними та Київською міською військовою адміністрацією.

На кінець листопада 2024 року група склала перелік із 1 695 посадовців із понад 30 державних органів і відправила їхні справи на експертизу щодо обґрунтованості інвалідності, яку їм встановили МСЕК. Цей перелік не остаточний і збільшується, коли правоохоронці надають нові дані, повідомляють у МОЗ.

Серед відібраних справ найбільше працівників органів податкової служби України — їх 32%. Працівників органів прокуратури — 26%, митної служби — 17%, інших державних органів — 25%.

У найближчі два місяці їхні справи перевірятимуть із залученням фахівців Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у Дніпрі та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у Вінниці. Якщо виявиться, що рішення про інвалідність були необґрунтованими, міжвідомча група може ініціювати їх перегляд і передати інформацію до уповноважених органів, говорять у пресслужбі МОЗ.

Голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолдак 25 листопада відповіла на питання щодо реформи МСЕК і розповіла, що буде з інвалідністю, виплатами та кого перевірятимуть. За словами урядовиці, після реформи замість МСЕК у кластерних лікарнях працюватимуть медкомісії, які розглядатимуть анонімні справи громадян та ухвалюватимуть рішення щодо встановлення інвалідності та призначення виплат.

Народний депутат Україні Олексій Гончаренко також 25 листопада що в українських органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність. За словами нардепа, це близько 10% від загальної кількості.