Реформа МСЕК: в Мінсоцполітики пояснили, що буде з інвалідністю, виплатами та кого перевірятимуть

Після реформування МСЕК медкомісії у кластерних лікарнях будуть розглядати анонімні справи громадян, які претендують на інвалідність та виплати від держави. В одних випадках вони будуть отримувати гроші на протези та ліки, в інших — компенсацію за втрачений робочий час.

Спеціальні медкомісії перевірять правильність призначення інвалідності для понад тисячі держслужбовців. Якщо з'ясується, що вони отримували незаконні виплати, то їх згодом доведеться повернути. Повернення коштів, а також оновлена методика оцінки втрати працездатності запрацює не сьогодні, а після прийняття відповідних законів у Верховній Раді. Про те, чи будуть скасовувати або переглядати інвалідність для решти громадян, глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолдак розповіла порталу "Обозреватель".

Реформа МСЕК — деталі

Жолдак повідомила, що в Україні близько 3 млн людей з інвалідністю, з них третина — на першій групі інвалідності, тобто повністю непрацездатні. Половина від 3 млн, тобто 1,5 млн, — громадяни, який перебувають на пенсії та мають відповідні виплати з Пенсійного фонду. Решта отримують соціальні виплати через стан здоров'я — допомогу по інвалідності. Водночас частина цих людей — українці, яким не вистачило чотири місяці лікарняного, щоб відновити здоров'я внаслідок хвороби. Щоб отримувати хоча б якісь кошти на життя, вони звертались в МСЕК, завданням якої було оцінити, який рівень втрати здоров'я, і з цього випливали виплати від держави. Посадовиця визнала, що в медкомісіях дійсно були проблеми з корупцією. З її слів, уряд планував реформувати цю структуру до весни 2025 року, підготував два законопроєкти, і начебто через це там почали брати ще більше хабарів.

"Чому останнім часом ці корупційні скандали примножувались? Бо вони давно знали, що їх будуть ліквідовувати і стали активнішими. Ми давно планували в травні 2025-го перейти на цифровий механізм і сказати їм "до побачення", — сказала вона.

Також посадовиця навела дані щодо перевірок сумнівних інвалідностей. Зокрема, зі 150 тис. співробітників держорганів, про яких мають дані лікарі, є інформація про 1 146 працівників, які отримали інвалідність з 2022 по 2024 рік. Їх перевірять і якщо виявлять порушення, то, ймовірно, примусять повернути незаконно виплачені кошти. Втім, механізм повернення цих грошей ще не створений: над цим працюють у відповідних законопроєктах, зауважила Жолдак.

Статус інвалідності та виплати

Міністерка запевнила громадян, що уряд не планує переглядати статуси інвалідності та виплати громадянам, які раніше звертатись в МСЕК і отримували висновки, за якими їм оформили допомогу від держави. Втім, є певні категорії громадян, яких це не стосуватиметься, додала вона. Згідно з рішенням РНБО, статус інвалідності перевірять прокурорам, судді, співробітники силових відомств, інші держслужбовці. З цією метою створять ще одну спеціальну комісію, уточнила посадовиця.

"Ми не можемо ретроспективно щось змінювати для людей, які вже мають статус особи з інвалідністю. Щодо [держслужбовців] буде проведена перевірка, чи без порушень отримали ці люди статус інвалідності", — заявила Жолдак.

Крім того, будуть переглядати висновки щодо інвалідності людей, яку встановили не довічно, а на певний термін, пояснила глава Мінсоцполітики. Коли в громадян підійде термін перегляду статусу, вони звернуться в кластерні лікарні. В кластерних лікарнях сформують нові експертні комісії, які отримають анонімізований пакет документів і будуть вирішувати, який стан здоров'я і чи може людина працювати.

Як працюватиме реформована медкомісія

Міністерка описала деякі деталі функціонування оновленої державної системи допомоги людям з проблемами зі здоров'ям:

замість встановлення чи зняття групи інвалідності комісія оцінюватиме два параметри — рівень обмеження функціонування та рівень працездатності. Оцінка відбуватиметься по спеціальній анкеті, яку Україна запозичила в Естонії. Анкети будуть анонімні і лікаря не знатимуть, про кого ідеться. У анкеті буде інформація про стан здоров'я, а також професію, трудовий стаж та інші дані про людину;

якщо людина частково втратила деякі функції, але має професію, де це не заважає, то їй можуть призначити допомогу, наприклад, на протез, на переобладнання квартири тощо;

якщо є часткова втрата функцій і професія, в якій людина не зможе працювати по вісім годин на день, як, наприклад, після контузії, але може чотири, то держава буде компенсувати різницю;

якщо людина перебуває на лікарняному, то будуть перевіряти, чи приймає вона ліки і чи проходить курс реабілітації. Якщо помітять, що не виконує, то лікарняний та виплати скасують.

Зазначимо, раніше Жолдак розповідала інші деталі реформи МСЕК та соціальних виплат. Серед іншого, ішлося про продовження лікарняного до півтора року і про нові законопроєкти, які планують надати на розгляд Верховної Ради.

Нагадуємо, 23 листопада в Мінсоцполітики повідомили про те, що робити внутрішньопереміщеним особам, щоб не втратити виплати від держави під час переїзду.