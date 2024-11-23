Українські переселенці можуть втратити виплати під час переїзду: як цього уникнути

Якщо переселенців не знайдуть за фактичним місцем проживання, фахівці роблять запис в акт, щоб пізніше анулювати виплати.

У разі зміни місця реєстрації переселенці можуть втратити право на виплати на проживання. Щоб уникнути цього, необхідно стати на облік після переїзду. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Як повідомляють у міністерстві, внутрішні переселенці зобов'язані повідомити орган соціального захисту про зміну місця проживання або повернення додому. Для продовження виплат орган соціального захисту за новим місцем проживання надсилає запит до відповідного органу за попередньою адресою. Національна соціальна сервісна служба може провести вибіркову перевірку факту проживання ВПО.

Якщо переселенців не вдається знайти за фактичним місцем проживання, фахівці оформляють запис в акт. ВПО зобов'язані з'явитися до органу соцзахисту за місцем обліку протягом 10 календарних днів. В іншому разі орган соцзахисту ухвалює рішення про припинення виплат із наступного місяця.

Поновлюється грошова допомога, коли переселенець стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання.

Внутрішні переселенці в Україні отримують державну допомогу на житло. Її розмір становить 2 тисячі гривень на місяць, а для дітей та людей з інвалідністю — 3 тисячі гривень. Навесні цього року уряд оновив підхід до виплат для ВПО, орієнтуючи допомогу на найбільш вразливі групи. Основним критерієм для отримання допомоги став дохід. На кожного члена сім'ї він не повинен перевищувати 9 444 гривні.

Зазначимо, 11 листопада Фокус писав про інші категорії українців, які отримують компенсацію за оренду житла. Зокрема, на це мають право військовослужбовці ЗСУ, повідомили на порталі "АрміяInform". Окрім коштів на оренду, бійцям повертають гроші, які вони витратили на переїзд на нове місце служби. Розмір компенсації — від 2 280 до 4 560 грн (залежно від області).

Нагадуємо, у червні народний депутат Максим Ткаченко розповів про кількість ВПО, які повернулися на передні місця проживання, і про причини, які їх до цього спонукали.