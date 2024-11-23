Украинские переселенцы могут потерять выплаты при переезде: как этого избежать

Если переселенцев не найдут по фактическому месту жительства, специалисты делают запись в акт, чтобы позднее аннулировать выплаты.

При смене места регистрации переселенцы могут утратить право на выплаты на проживание. Чтобы избежать этого, необходимо встать на учет после переезда. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Как сообщают в министерстве, внутренние переселенцы обязаны уведомить орган социальной защиты о смене места жительства или возвращении домой. Для продления выплат орган социальной защиты по новому месту жительства отправляет запрос в соответствующий орган по предыдущему адресу. Национальная социальная сервисная служба может провести выборочную проверку факта проживания ВПЛ.

Если переселенцев не удается найти по фактическому месту жительства, специалисты оформляют запись в акт. ВПЛ обязаны явиться в орган соцзащиты по месту учета в течение 10 календарных дней. В противном случае орган соцзащиты принимает решение о прекращении выплат с наступающего месяца.

Возобновляется денежная помощь, когда переселенец становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания.

Внутренние переселенцы в Украине получают государственную помощь на жилье. Ее размер составляет 2 тысячи гривен в месяц, а для детей и людей с инвалидностью — 3 тысячи гривен. Весной этого года правительство обновило подход к выплатам для ВПЛ, ориентируя помощь на наиболее уязвимые группы. Основным критерием для получения пособия стал доход. На каждого члена семьи он не должен превышать 9 444 гривны.

Отметим, 11 ноября Фокус писал о других категориях украинцев, которые получают компенсацию за аренду жилья. В частности, на это имеют право военнослужащие ВСУ, сообщили на портале "АрмияInform". Кроме средств на аренду, бойцам возвращают деньги, которые они потратили на переезд на новое место службы. Размер компенсации — от 2 280 до 4 560 грн (в зависимости от области).

Напоминаем, в июне народный депутат Максим Ткаченко рассказал о количестве ВПЛ, которые вернулись на передние места жительства, и о причинах, которые их к этому побудили.