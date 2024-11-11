Некоторые украинцы могут получить компенсацию за аренду жилья: кому заплатят

Бойцы ВСУ могут получить поднаем, если у них нет собственной недвижимости в месте прохождения службы.

Военнослужащие в Украине могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья и получение помощи на переезд, чтобы покрыть расходы при смене места службы. Однако мобилизованным военнослужащим такие выплаты не предусмотрены. Об этом пишет издание "АрмияInform".

"Поднаем" — это компенсация за аренду жилья, предоставляемая военнослужащим, у которых отсутствует собственная недвижимость в месте прохождения службы. Эта выплата покрывает затраты на аренду жилья в регионе, где располагается военная часть. Чтобы оформить такую компенсацию, необходимо:

подать рапорт на получение компенсации, указав причину потребности в поднайме;

предоставить пакет документов, определенный постановлением Кабинета Министров Украины № 450, включающий справку об отсутствии собственного жилья, копию договора аренды жилья и документы, подтверждающие состав семьи.

Процесс получения компенсации может занять время и потребовать дополнительных усилий, но в результате можно рассчитывать на существенные выплаты. В частности:

в Киеве — 4 560 гривен в месяц;

в областных центрах — 3 420 гривен;

в других населенных пунктах — 2 280 гривен.

Для военнослужащих, имеющих трех и более членов семьи, размер компенсации увеличивается в 1,5 раза. Это значительная поддержка, позволяющая обеспечить семью военного комфортными условиями проживания. Процесс оформления компенсации по поднаему требует времени и некоторых затрат, включая сбор справок и подготовку документов. Тем не менее, для многих военных, не имеющих жилья в регионе службы, это остается единственным доступным вариантом.

Выплата производится на основании рапорта военнослужащего, утвержденного командиром воинской части. Важно отметить, что при необходимости командир имеет право провести проверку на достоверность сведений об аренде жилья.

Подъемная помощь для военнослужащего рассчитывается как его месячное денежное довольствие, дополнительно к которому выплачивается еще 50% от этой суммы за каждого члена семьи, переехавшего с ним. Кроме того, начисляются суточные за каждый день нахождения в пути. Например, если у военнослужащего в семье есть супруга и двое детей, общая выплата будет включать:

месячное денежное довольствие военнослужащего;

50% денежного довольствия на каждого члена семьи, включая жену и детей;

суточные за дни переезда военнослужащего и членов его семьи.

Финансовая помощь на переезд предоставляется не более двух раз в год, даже если военнослужащий часто меняет место службы. Выплата осуществляется по приказу командира части, который оформляется на основании рапорта от военнослужащего.

Если оба супруга являются военнослужащими, каждый из них получает подъемную помощь на новом месте службы.

Напомним, что военнослужащие, получившие ранения в Украине, могут получать ежемесячную доплату, которая может достигать 100 тысяч гривен, в зависимости от продолжительности лечения. Эта выплата начинается с момента ранения или госпитализации и продолжается в течение процесса реабилитации.