Ранения на фронте: на какие доплаты могут рассчитывать военные

Размер выплаты за ранение зависит от его тяжести и считается по дням госпитализации.

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Военнослужащие, получившие ранения в Украине, могут получать ежемесячную доплату, которая может достигать 100 тысяч гривен, в зависимости от продолжительности лечения. Эта выплата начинается с момента ранения или госпитализации и предоставляет финансовую поддержку защитникам на протяжении всей реабилитации. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В соответствии с текущим законодательством, дополнительные выплаты начинают начисляться с момента госпитализации раненого. Однако, если эвакуация военнослужащего невозможна сразу после получения ранения (например, из-за интенсивных боевых действий на передовой), выплата назначается со дня ранения. Такое решение Министерства обороны обеспечивает финансовую поддержку для военнослужащих даже в сложных условиях, когда их транспортировка в медучреждение затруднена.

Раненые военные имеют право на дополнительную выплату за период лечения. Если защитник проходит стационарное лечение, сумма выплаты зависит от количества дней, проведенных в больнице. При тяжелых ранениях за каждый день лечения начисляется минимум 3 225,8 гривен, что может составить до 100 тысяч гривен в месяц.

Выплаты сохраняются при переводе военнослужащего в другое медучреждение или при отпуске, взятом для лечения. Это гарантирует, что защитник получает финансовую поддержку на всех этапах лечения и реабилитации, вне зависимости от местоположения подразделения или типа медицинской помощи. Размер компенсации за ранение определяется степенью его тяжести:

тяжелое ранение: ежедневная выплата 3225,8 гривен, а в месяц – до 100 тысяч гривен;

нетяжкое ранение: выплата также составляет 3225,8 гривен за каждый день лечения в стационаре, но начисляется исключительно за фактический период пребывания в больнице.

Такие финансовые компенсации позволяют обеспечить военных достаточными средствами во время их временной нетрудоспособности, что важно для возобновления и возвращения в службу. Механизм начисления доплат:

С 1 по 16 января военнослужащий выполнял боевые задачи, затем с 16 по 25 января находился на лечении из-за полученных ранений. После лечения, с 25 по 31 января, он был освобожден от исполнения служебных обязанностей.

Раненые военнослужащие сохраняют право на основную заработную плату, соответствующую их последней должности перед ранением, а также на дополнительные выплаты, вне зависимости от того, находится их подразделение на передовой или в резерве. Это гарантирует финансовую стабильность и поддержку в период восстановления.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".